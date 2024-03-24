Задержанных за теракт в "Крокус Сити Холл" сравнили с боевиками ИГИЛ: фото

Фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное в Исламское государство.

Задержанные по подозрению в причастности к теракту в подмосковном концертном комплексе "Крокус Сити Холл", фото которых опубликованы в российских пабликах, схожи с боевиками на фото, обнародованном в субботу, 23 марта, террористической группировкой "Исламское государство".

На это обратили внимание в издании "Новая газета Европа".

Сравнив фотографии, журналисты заметили, что цвет, крой и принт одежды трех боевиков совпадают с одеждой задержанных, о которых отчитывалась российская ФСБ.

Сравнение задержанных террористов и боевиков ИГИЛ

Фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное с "Исламским государством".

Американская компания SITE Intelligence Group, отслеживающая онлайн-деятельность джихадистских организаций, опубликовала текст новости, проиллюстрированный этой фотографией.

В заявлении террористическая организация утверждала, что боевики во время нападения на концертный зал в окрестностях Москвы были вооружены автоматами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами, а нападению якобы предшествовала тщательная операция по мониторингу места.

Трое боевиков стреляли по толпе, в то время как четвертый террорист занимался поджогом, используя ранее заготовленные для этого зажигательные бомбы.

Агентство подчеркнуло, что это была "самая жестокая" и "самая кровавая" атака ИГИЛ в России за последние годы.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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