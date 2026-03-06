Задержат ли США оружие для Украины из-за Ближнего Востока: подробности

Алена Гетманчук

Обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не оказывает негативного влияния на военную помощь для Украины. Речь идет прежде всего о поставках американского оружия, осуществляемого на средства союзников и партнеров Североатлантического альянса.

Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.

По словам дипломатки, украинская сторона не фиксирует никаких сбоев или задержек в передаче вооружения по специальной программе PURL, несмотря на напряженную геополитическую ситуацию в мире.

«Сейчас не фиксируем изменения или задержки в поставках по программе PURL в связи с событиями на Ближнем Востоке. Также не видим влияния на решения, принятые на встрече в формате Рамштайн относительно дополнительных средств ПВО, предоставленных из составов партнеров. Все в работе», — отметила Гетьманчук.

Представитель Украины в НАТО обратила внимание на технический аспект процесса. Она подчеркнула, что критически важным фактором остаются своевременные финансовые взносы от государств, за их счет оплачивается оружие из американских запасов. Именно это позволяет США оперативно прорабатывать запросы и осуществлять соответствующие поставки на фронт.

Отдельно посол подчеркнула работу украинской дипломатии с партнерами по ускорению защиты украинского неба от российского террора.

«Мы в свою очередь объясняем странам-членам НАТО и партнерам Альянса, что сегодня существует два пути, как помочь нам эффективно и быстро защититься от массированных ударов — прежде всего баллистических: через вклад в программу PURL или через предоставление нам соответствующих ракет-перехватчиков со своих составов», — резюмировала Гетьманчук.

Ситуация на Ближнем Востоке — чего ждать Украине

Напомним, конфликт вокруг Ирана может повлиять на объем военной помощи Украине от США. По данным Reuters, в Вашингтоне и среди союзников растет обеспокоенность, что продолжающаяся кампания на Ближнем Востоке может истощить запасы ракет и систем противовоздушной обороны, которые также необходимы Украине для защиты от российских атак. В случае затяжных боевых действий Пентагона придется распределять ресурсы между несколькими направлениями, что может осложнить поставки вооружения Киеву.

К слову, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что эскалация способна сказаться на экономике, поставках вооружения и стратегическом балансе сил. В частности, из-за возможных перебоев со снабжением нефти и газа из стран Персидского залива могут вырасти мировые цены на энергоносители, что временно увеличит доходы России от экспорта нефти.

В то же время, по словам Ходжеса, отсутствие реальной помощи Ирана со стороны Москвы свидетельствует об ограниченных возможностях российской армии. Также эксперт обращал внимание, что активное использование систем ПВО на Ближнем Востоке может повлиять на доступность ракет-перехватчиков и комплексов Patriot, важных для защиты Украины.