Задержка помощи от США: американский дипломат назвал главную причину

В Республиканской партии набирает силу фракция, которая считает, что США не должны вовлекаться в иностранные войны.

Главной причиной задержки с принятием Конгрессом США помощи для Украины является политика изоляционизма, которой придерживается влиятельная часть республиканцев.

Об этом заявил экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд, весной 2024 года зарегистрировавшийся как лоббист Украины в Вашингтоне, в интервью Forbes.

"Есть очень сильная фракция, которая считает, что США не должны вовлекаться в иностранные войны. Так что это не просто задержка, а фундаментальное изменение в США", — пояснил он.

Гордон Сондленд заявил, что поддерживает Республиканскую партию, но не согласен с такой позицией в тех случаях, когда войны ведутся за справедливость, а именно за суверенитет и границы, как в случае с Украиной.

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"Меня очень разочаровывает, что некоторые члены моей партии не помнят истории 30-х годов прошлого столетия. Когда умиротворение Гитлера и изоляционизм привели к миллионам смертей", — отметил он.

Причиной распространения идеи изоляционизма среди республиканцев, по его мнению, стала слишком открытая граница с Мексикой во время президентства Джо Байдена.

“Многие республиканцы разочарованы этой политикой и не могут провести через Конгресс законопроект, который бы изменил ее. Поэтому используют другие поводы, такие как Украина, Израиль и говорят: пока не решим проблему границы, ничего не будем делать", — подчеркнул Сондленд.

Гордон Сондленд до того, как зарегистрировался лоббистом Украины, был участником "параллельного" канала коммуникации США с Украиной во время президентства Дональда Трампа.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что голосование Палаты представителей США по помощи Украине вряд ли состоится до середины апреля.

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