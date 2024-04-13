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"Задержка помощи убивает Украину": Стивен Кинг подверг критике Палату представителей США

"Задержка помощи убивает Украину": Стивен Кинг подверг критике Палату представителей США

Стивен Кинг / Фото: Associated Press

Легендарный писатель продолжает поддерживать Украину.

Американский писатель Стивен Кинг, активно осуждающий российское вторжение в Украину, раскритиковал задержку и постоянную отсрочку республиканцами голосования по военной помощи Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, задержка помощи убивает Украину.

" Радикальные республиканцы в Палате представителей по сути убивают Украину. Как сказал один консервативный республиканский комментатор, Путин, пожалуй, сам себя щиплет" — написал Кинг.

Ранее легендарный писатель Стивен Кинг не смог молчать после жестокого ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани.

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