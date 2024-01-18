Задержка с решением Конгресса США о дополнительном финансировании чревата глобальным голодом — Newsweek

Войны и влияние изменения климата привели к тому, что многие страны столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Конгрессу США необходимо срочно одобрить запрос на дополнительное финансирование от президента Джо Байдена, поскольку он содержит необходимую продовольственную помощь для борьбы с голодом по всему миру.

Такое мнение высказал американский журналист Уильям Ламберс, сотрудничавший со Всемирной продовольственной программой ООН, в издании Newsweek.

"Война и голод — это трагическая реальность современного мира, с которой мы должны бороться — мы не можем уклоняться от своих обязанностей ни на одном из фронтов", — утверждает он.

По его словам, США не могут позволить России выиграть войну, покинув Украину, поскольку это будет опасным сигналом, способствующим агрессорам.

"Мы должны продемонстрировать силу, чтобы обеспечить мир", — утверждает Уильям Ламберс.

Автор издания также подчеркнул, что войны и влияние изменения климата привели к тому, что многие страны столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

“Нам крайне необходимо увеличить финансирование глобальной продовольственной помощи, чтобы помочь Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) и другим оказывающим помощь благотворительным организациям. ВПП была вынуждена пойти на трагические сокращения пайков из-за низкого финансирования. Вторжение России в Украину также ограничило доступ к ценному источнику зерна для миссий ВПП по оказанию помощи”, — пишет он.

Ламберс считает, что в 2024 году голод является трагической возможностью для многих стран Африки, Азии и Центральной Америки.

“Благотворительные организации просто не имеют достаточно ресурсов, чтобы справиться со всеми этими чрезвычайными ситуациями. Вот почему запрос на финансирование гуманитарной помощи так важен”, - утверждает он.

Напомним, президенту России Владимиру Путину может грозить новое обвинение в военном преступлении, поскольку есть доказательства того, что РФ планировала повлечь за собой умышленный голод в Украине и готовилась к этому заранее.

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