Задействованы все аэродромы и полигоны: в Беларуси стартовали совместные военные учения с российской авиацией

В частности, среди задач учений – ведение воздушной разведки, высадка воздушного десанта и другие.

С понедельника, 16 января, вблизи украинской границы стартовало совместное лётно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в региональную группировку войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Как отмечает военное ведомство, от российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил. Главная цель обучения – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Во время учебы российская и белорусская авиации планируют отработать:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы;

авиационная поддержка группировок войск;

высадка тактического воздушного десанта;

доставка грузов и эвакуация раненых.

"Для обеспечения проведения обучения задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь", — проинформировали в Минобороны страны-союзницы РФ.

Возрастает угроза ракетных ударов со стороны Беларуси

Россия продолжает опрокидывать авиацию в Беларусь. По данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", по состоянию на 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели по меньшей мере 8 истребителей ВКС РФ.

В свою очередь, в Генштабе ВСУ заявили, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

Ситуация на фронте к утру 16 января: на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои