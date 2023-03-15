Задумывали "нечто нехорошее": зачем РФ устроила провокацию с американским дроном — мнение экс-спикера ВСУ

Селезнев предположил, что россияне специально натравили свои истребители на американский беспилотник, чтобы ослепить разведки США и Украины.

На российскую провокацию в Черном море с американским беспилотником MQ-9 Reaper обязательно последует ответ.

Такое мнение высказал военный обозреватель, бывший пресс-секретарь ВСУ Владислав Селезнев, информирует FREEДОМ.

Селезнев предположил, что россияне намеренно натравили свои истребители на беспилотник, чтобы максимально ослепить разведсообщество и США, и Украины. Потому что задумывали "что-то нехорошее".

"Очевидно, что пребывание нескольких носителей ракет морского базирования класса "Калибр" в акватории Черного моря, это те же корабли Черноморского флота РФ, могут привести к реальным пускам тех же ракет класса "Калибр". И для того, чтобы максимально скрыть этот самый факт, для того чтобы украинская ПВО не имела достаточного запаса времени для ответных реакций, именно с этой целью и был уничтожен дрон стратегического уровня; дрон, находящийся на вооружении европейского командования США", — сказал он.

Инцидент с ущербом беспилотнику эксперт назвал "серьезным прецедентом".

"Будет ли какая-нибудь серьезная реакция со стороны наших американских партнеров — мы видим, что состоялся демарш на уровне дипломатического трека, а относительно демарша на уровне военного трека, я думаю, мы сегодня узнаем по итогам 10-го "Рамштайна", к каким это результатам приведет", — говорит Селезнев.

Аналитик считает, что из-за уничтоженного дрона армия США не будет вступать в прямое вооруженное противостояние с Россией. Но определенные действия, направленные на усиление военного потенциала украинских Сил обороны, такой инцидент над акваторией Черного моря может подтолкнуть.

Также Селезнев ответил, может ли быть инцидент в Черном море ответом на то, что американский бомбардировщик В-52 пролетел возле Калининградской области.

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"Нынешняя война — это война, в частности, и символов. Мне кажется, что те же учебные полеты В-52 абсолютно четко дают понять странам-изгоям — их не боятся. Страны-изгои повышают ставки, готовы идти до конца — страны НАТО также готовы до конца. И совершенно очевидно, что в прямом вооруженном столкновении у стран-изгоев нет ни одного шанса уцелеть в этом противостоянии. Об этом совершенно точно говорят и действия, не только заявления должностных лиц еврочиновников и чиновников от НАТО, но и практические действия — масштабные учения, готовность противодействия любым провокациям со стороны стран-изгоев. И это рациональный подход", — подытожил эксперт.

Сбивание американского дрона MQ-9 Reaper в небе над Черным морем

Напомним, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Один из российских истребителей ударил по винту MQ-9, поэтому американские военные были вынуждены затопить беспилотник. Перед падением США стерли с дрона всю информацию.

Посол РФ заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и призвал американскую авиацию держаться подальше от российской границы.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал действия России "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что столкновение российского истребителя с американским беспилотником, вероятно, было непреднамеренным со стороны России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что инцидент с беспилотником показывает готовность Путина повышать ставки в конфликте с Западом.

ТСН.ua собрал все подробности инцидента и мнения экспертов.