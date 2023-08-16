Задушила и хотела совершить самоубийство: в Новой Зеландии мать признали виновной в убийстве трех дочерей

Медики настаивают, что женщина была психически неуравновешенной и не понимала, что делает.

42-летняя Лорен Дикасон ранее призналась в убийстве своих двухлетних дочерей-близнецов Маи и Карлы и их шестилетней сестры Лианы, которое произошло почти два года назад. Девушек задушенными нашел отец, вернувшийся домой с работы.

Об этом сообщает Sky News.

"Думала, что поступает правильно"

Горе-мама пыталась убить своих детей с помощью стяжек, прежде чем задушить их подушками. Потом она положила их к кровати под одеяло и попыталась покончить с собой.

В ходе четырехнедельного судебного разбирательства прокуроры указали на тревожные сообщения и историю поиска в Интернете, сделанную Дикасон. В частности, она включала комментарии о желании убить своих детей и поиске в Google "самой эффективной передозировки у детей".

Зато защита изображала Дикасон как любящую мать, которая впала в послеродовую депрессию и находилась в очень мрачном состоянии. Мол, у нее не было другого выбора, кроме как убить своих детей.

"По ее мнению, она убивала их из любви – она убивала себя и не хотела оставлять детей… Она была уверена, что поступила правильно", – сказала адвокат Энн Тухи.

Няня девушек Менди Симоньони держит в руках их фото

Известно, что Лорен и Грэм Дикасоны переехали в Новую Зеландию из Южной Африки за несколько дней до убийства в поисках более стабильного образа жизни. Муж подсудимой сказал полиции, что знал о борьбе его жены со своим психическим здоровьем и материнством, но не подозревал, что она способна убить детей. Родители Лорен Дикасон настаивают, что ужасную трагедию повлекла изнурительная душевная болезнь их дочери.

Семья Дикасонов/Фото из фейсбука

Впрочем, присяжные отклонили позицию защиты. Теперь Диккасон грозит пожизненное заключение.

Ужасный инцидент с убийством детей произошел в селе Терешковка Сумской области. Там женщина родила двойню и бросила в хозяйственном здании. Изуродованные трупы младенцев во двор местного жителя принесли собаки.

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