Задвухсотился "герой СВО", руководивший обстрелами Мариуполя: что известно

Заур Гурциев.

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В ночь на 29 мая в российском городе Ставрополь произошел взрыв, в результате которого погиб заместитель городского головы Заур Гурциев.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

По предварительной информации, на улице Чехова неизвестный мужчина взорвал гранату. Российские СМИ сообщают, что взрыв квалифицируют как возможный теракт.

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© Telegram / Сергей Стерненко

Погибший — не случайное лицо. В 2022 году Заур Гурциев командовал воздушной частью обстрелов Мариуполя, в частности, занимался наведением ракет, поразивших базу украинского полка «Азов».

«Гурциев внедрил свои разработки в технологию наведения ракет, что позволило в разы повысить их точность и эффективность», — отметил Стерненко.

Губернатор региона РФ в своем сообщении признал, что рассматриваются все возможные версии инцидента, включая версию теракта с участием украинских спецслужб. Расследование официально продолжается.

Что известно о Зауре Гурциеве:

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Из открытых источников стало известно, что он также был отмечен рядом наград от российских властей за участие в боевых действиях против Украины. В частности получил орден за участие в оккупации Мариуполя и Авдеевки, а также медали ордена «За заслуги перед Отчизной» I и II степени с мечами. Кроме того, его наградили медалями Жукова и Суворова.

© Telegram / Сергей Стерненко

Напомним, в войне против Украины погиб сын заместителя директора американского ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс — Майкл Глосс. Он сражался на стороне России в Донецкой области.

В 2023 году Глосс бросил обучение, решив стать путешественником-гипи и отправился в путешествие по миру.

Во время пребывания в Стамбуле Глосс совершил российскую визу и отправился в путешествие с юга России в Москву. Во время путешествия он публиковал фото с флагом СССР и создал страницу в Вконтакте. Майкл подписался на группы о Владимире Ленине, Иосифе Сталине и коммунизме, а также выкладывал видео с Владимиром Путиным.

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В декабре 2023 года Майкл рассказал друзьям из гиппи-движения, что хочет получить российский паспорт и путешествовать по Африке. Однако вскоре американца отправили на фронт в Донецкую область. В последний раз парень появился в Сети в марте 2024 года.

Погиб Глосс 4 апреля 2024 года. Подробности гибели неизвестны. Похоронили Майкла 21 декабря в США. О гибели парня его семья узнала всего за два месяца до похорон.