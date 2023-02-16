"Задыхалась в чемодане, пока парень смывал следы его крови": подробности убийства украинки в Италии

23-летняя черновчанка разорвала отношения с парнем, а он не прекращал ее преследовать.

СМИ предоставили подробности трагической смерти Яны Малайко, которую накануне разыскивали в Италии. Яна проживала в стране последние 8 лет вместе со старшим на 10 лет парнем из Молдовы Димитром Стратаном. Он и убил украинку.

Об этом пишет итальянское издание TGR и издание "Факты" со ссылкой на рассказ близкой подруги семьи Малайко.

Правоохранители нашли украинку мертвой в городке Кастильоне-делле-Стивьере, где она жила и работала в местном кафе.

Трагедия произошла после того, как Яна разорвала отношения со своим бойфрендом. Знакомые говорят, что тот преследовал девушку долгое время и убил из-за ревности и мести.

Подробности убийства

В ночь убийства Яна и ее бывший парень поссорились. После чего Димитру ударил Яну по голове тяжелым предметом. Она упала в обморок. Когда же пришла в себя, он снова нанес ей несколько ударов по голове и телу. Девушка снова потеряла сознание. Тогда преступник положил ее в чемодан.

Чемодан преступник замотал целлофаном и обмотал скотчем.

"Еще 10-15 минут в агонии Яна билась в чемодане от недостатка кислорода. А в тот момент Димитру менял постель, смывал следы крови. После чего на камерах видно, как он стащил чемодан к гаражу, положил в багажник и поехал в сторону поля. Припарковал машину и ходил рядом, выбирая место, где спрятать тело", — рассказала подруга Яны.

Следствие и суд

В настоящее время обвиняемый молчит. Мать Димитру сразу нашла адвоката ему, специализирующегося на подобных делах. Продолжится долгий процесс экспертиз, в том числе психиатрических.

"Два дня специалисты работали только над телом Яны, чтобы не потерять ни одного доказательства, чтобы установить, какие издевательства девушка испытала, сколько времени была еще жива", — рассказывают свидетели.

Родители Они будут требовать пожизненного наказания.

Вместе с ним и господином криминологом было принято решение привлечь к освещению и расследованию этого дела программы телевидения, специализирующиеся на данном роде преступлениях. Участники этих программ – криминологи, патологоанатомы, психоаналитики.

Напомним, ранее житель Львовщины убил своего знакомого из-за ревности. Во время ссоры 43-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил в грудь потерпевшего.

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