В учебном центре Минобороны в Йелане произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных. Все потому, что им не хватает мест для мытья.

Об этом сообщает издание "ЕАН", со ссылкой на слова мобилизованного резервиста, находящегося сейчас в Елане.

"Вши заедают, сил уже нет. Все постоянно чешется. Помывочных мест не хватает, поскольку военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей. А сейчас здесь и срочники, и мобилизованные, и добровольцы — очень много народа. Иногда удается договориться с местными. жителями, которые почасово сдают в аренду свои ванны. Люди объединяются в группы, скидываются и уходят мыться", — рассказал мобилизованный.

Власти области сообщили о развертывании в Елане мобильных бань, где также будут прожаривать вещи от насекомых.

"То, что раньше не развернули такой комплекс, связано с тем, что людей должны были вот-вот отправить, но дата постоянно переносилась. А мощности местной бани не хватает, она не в лучшем состоянии. Но теперь все должно наладиться", — оправдывается депутат Госдумы Максим Иванов.

Также он посетовал, что мобилизованные много пьют, а выпивку в обход "сухого закона", который здесь ввели, им привозят таксисты.

Напомним, что Путин сообщил о завершении мобилизации в России. Арестович считает, что таким образом Путин пытается снять социальное напряжение в обществе, возникшее из-за мобилизации.

В России работники мэрий и других учреждений массово бегут от мобилизации за границу. Они либо берут отпуска и не возвращаются, либо идут по-английски, не попрощаясь и даже не помыв чашку. Из-за массового бегства работников в некоторых учреждениях сложилась сложная ситуация — потому что работать некому.

Читайте также: