Заехал машиной в заповедную зону: в Польше оштрафовали украинского блогера

Андрей Гаврилов опубликовал фотографию сделанную на озере Морское Глаз / © polsatnews.pl

Известный украинский инфлюэнсер Андрей Гаврилов попал в громкий скандал в Польше. Блогер умудрился заехать на собственном автомобиле непосредственно в знаменитое высокогорное озеро Морское Око, куда въезд частному транспорту строго запрещен. Свой «поступок» он запечатлел на фото в Instagram, что вызвало волну возмущения в польских медиа и соцсетях.

Инцидент произошел в Татранском национальном парке, являющемся зоной строгой охраны. Проехав мимо запретительных знаков, инфлюэнсер, имеющий почти 880 000 подписчиков в Instagram, припарковался у самого озера для фотосессии, сообщает Polsat News.

«Думал, что туда просто нет дороги»: как блогер объяснил свой поступок

Свою затею Гаврилов назвал «исторической», отметив, что все знакомые уверяли его, будто добраться туда на автомобиле невозможно.

«Мы первые люди в истории, которые поехали в Морской глаз на машине. Я думал, что [друзья говорили о невозможности доехать], потому что там просто нет дороги, потому что это в горах, и скорая не сможет там проехать», — написал блогер.

Парень добавил, что якобы просто не заметил знака, запрещающего въезд автотранспорта в заповедную зону, и публично извинился перед гражданами Польши. В то же время в первой версии сообщения блогер легкомысленно заметил: «Возможно, в определенном смысле, это уникальное фото стоит 100 злотых», хотя впоследствии добавил, что если бы мог вернуть время назад, то выбрал бы пешую прогулку.

Реакция полиции и последствия для блогера

На обратном пути экипаж полиции Закопане остановил нарушителя. Украинца оштрафовали на 100 злотых (около 1000 гривен) и насчитали ему восемь штрафных баллов.

Такая мягкость наказания удивила польское сообщество. Спикер полиции Закопаного Роман Вечерек впоследствии объяснил журналистам, что вообще штраф за подобное правонарушение в заповедной зоне может достигать 20-5000 злотых, однако работавшие на месте патрульные решили ограничиться минимальным взысканием в 100 злотых.

После того как новость получила огласку и появилась на страницах ведущих польских СМИ, Андрей Гаврилов столкнулся с мощной волной критики. Через несколько часов после публикаций блоггер поспешно закрыл свой аккаунт в Instagram, изменив настройки конфиденциальности на личные.

Почему это важно?

Морское Глаз является одним из самых известных и наиболее охраняемых природных объектов Польши. Движение автомобилей там запрещено для сохранения уникального ландшафта, чистоты воды и защиты редких видов животных. Туристы преодолевают путь к озеру исключительно пешком (это около 9 километров) или на специальных конных тележках, а все автомобили обязаны оставаться на паркинге в начале заповедной зоны.

