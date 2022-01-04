"Заехали на елку и увидели такое": в Башкирии обнаружили Снегурочку-зомби (фото)

"Заехали на елку и увидели такое": в Башкирии обнаружили Снегурочку-зомби (фото)

В соцсетях пишут, что такая внучка Деда Мороза может поломать психику детям и предлагают называть ее Ковидочкой.

В Башкирии обнаружили Снегурочку-зомби. Говорят, что причиной такого внешнего облика ледовой скульптуры стала оттепель.

Раньше, по словам местных жителей, Снегурочка выглядела очень прилично.

Об этом сообщает российское издание "Подъем".

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Юрист Айрат Хабибуллин, приехавший в гости к родственникам в село Исянгулово и явивший миру эту "красоту", говорит, что отнесся к виду Снегурочки с юмором.

Фото: Подъем

"Заехали на площадь перед районным Домом культуры на елку и увидели такое. Мы были удивлены. В то же время администрация района расположена рядом", — отметил он.

Фото: Подъем

В соцсетях пишут, что такая внучка Деда Мороза может поломать психику детям, предлагают называть ее Ковидочкой и шутят, что она просто забыла накраситься.

Фото: Подъем

Напомним, в Одессе установили скульптуру COVID-вагины, чтобы привлечь внимание к домашнему насилию.

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