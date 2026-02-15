Зафиксирована вспышка кори среди школьников, уже 60 детей заболели

Болезнь / © iStock

Реклама

В Лондоне фиксируют массовую вспышку кори среди детей школьного возраста, больше всего в северных районах города, что связывают с критическим падением уровня иммунизации населения.

Об этом сообщает Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), а также представители местных органов здравоохранения, пишет Sky News.

По данным медицинских служб, по состоянию на середину февраля 2026 года в районах Энфилд и Гарингей зарегистрировано более 60 случаев с подозрением на корь. Инфекция уже распространилась как минимум в семи школах и одном детском саду. По официальной информации UKHSA, только за последние шесть недель лабораторно подтверждено 34 случая заболевания.

Реклама

Ситуацию осложняет тяжелое течение болезни: примерно каждый пятый инфицированный ребенок нуждается в госпитализации. Медики отмечают, что все госпитализированные пациенты не имели полного курса профилактических прививок против кори.

Директор службы здравоохранения района Энфилд Дуду Шер-Арами заявил, что уровень вакцинации в Лондоне остается одним из самых низких в Великобритании, что создало благоприятные условия для повторного распространения инфекции, которую ранее считали контролируемой.

Согласно математическому моделированию, которое приводят эксперты, при отсутствии дополнительных ограничительных мер количество инфицированных в Лондоне может вырасти до 40-160 тысяч человек. Ожидаемый уровень госпитализаций, в зависимости от возраста пациентов, может составить от 20% до 40%.

Специалисты напоминают, что корь является высококонтагиозным вирусным заболеванием, которое на начальных стадиях может маскироваться под обычную респираторную инфекцию. В дальнейшем болезнь способна вызывать серьезные осложнения, в частности пневмонию, энцефалит и необратимые поражения нервной системы.

Реклама

Поскольку специфического противовирусного лечения кори не существует, единственным эффективным методом защиты остается вакцинация. Для формирования стойкого иммунитета необходимы две дозы комбинированной вакцины КПК или КПКВ.

Местные органы власти совместно с Национальная служба здравоохранения внедряют экстренные меры для локализации очагов инфекции в учебных заведениях и призывают родителей срочно проверить вакцинальный статус детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения лишила Великобританию статуса страны, свободной от кори, из-за снижения уровня коллективного иммунитета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что такое корь и почему она такая заразная и опасная, а также чем эта болезнь вызвана.