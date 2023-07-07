Загадка неуловимого Пригожина: в Пентагоне считают, что главарь ЧВК "Вагнер" использует двойников — NYT

Большинство времени после мятежа лидер "вагнеровцев" проводит между Санкт-Петербургом и Москвой.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя Пентагона, говорившего на условиях анонимности.

По его словам, после мятежа главарь "вагнеровцев" находился в России большую часть времени, передвигаясь между Москвой и Санкт-Петербургом. Чиновник добавил, что до сих пор неясно, был ли Пригожин в Беларуси, в том числе потому, что он, очевидно, использует дублеров, чтобы замаскировать свои передвижения.

Как сообщалось ранее, 27 июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь, отмечая, что это произошло "сегодня".

Но уже в четверг, 6 июля, на пресс-кофнеренции Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или, возможно, даже улетел в Москву.

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В Кремле после этого заявили, что "не имеют ни возможности, ни желания" следить за передвижениями Пригожина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что отъезд Пригожина в Беларусь был одним из условий прекращения мятежа, но не уточнил, выполняется ли это условие.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс заявлял, что США продолжают следить за ЧВК "Вагнер", но у них нет "новых подробностей" о местонахождении Пригожина.

Напомним, 24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот. Тогда же белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил террористов прекратить бунт.

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