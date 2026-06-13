Загадка веков: ученые выяснили, кто на самом деле доставлял камни в Стоунхендж

Алтарный камень

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Новое исследование проливает свет на возможное происхождение и путь транспортировки одного из самых загадочных камней Стоунхенджа — Алтарного камня. Ученые предполагают, что шеститонный мегалит мог быть доставлен из северо-восточной Шотландии на расстояние около 700 км.

Об уе пишет Historia.

«Вместо того чтобы перемещаться естественным путем льдом, данные указывают на умышленное, тщательно спланированное перемещение через сложный и разнообразный ландшафт», — говорится в исследовании.

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Да, модели ученых показывают, что ледники не могли доставить камень так далеко на юг Англии. По словам специалистов, транспортировка камня такого размера потребовала бы планирования, координации и глубокого знания ландшафта.

Исследователи пришли к выводу, что естественные ледниковые процессы не могли объяснить появление камня в Стоунхендже, поэтому его перемещение, вероятно, совершали люди. Это могло происходить поэтапно с использованием суши, рек или прибрежных маршрутов.

Такое путешествие, подчеркивают ученые, требовало высокого уровня организации неолитических сообществ и значительных усилий. А это свидетельствует о сложных социальных связях того времени.

Как мы писали, исследователи продолжают находить новые следы древней человеческой деятельности вокруг Стоунхенджа, в частности , сеть больших и древних ям, долгое время остававшихся незамеченными. Речь идет о структурах, которые могли появиться более 10 тысяч лет назад, задолго до строительства самого каменного комплекса. Часть из них по данным исследований имеет антропогенное происхождение и могла использоваться как элементы ритуальных или хозяйственных практик. Ученые отмечают, что Стоунхендж расположен в более сложном археологическом ландшафте, чем считалось ранее, и продолжает открывать новые этапы истории заселения Британии.

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