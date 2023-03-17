Загадочная болезнь убила пять человек: вызывает головную боль и кровотечение из носа перед смертью

Загадочная инфекционная болезнь, вызывающая головную боль и лихорадку, убила не менее пяти человек в Танзании на востоке Африки.

Об этом сообщает издание Arab News.

В министерстве здравоохранения страны описали болезнь как "странную". Ее симптомы включают лихорадку, головные боли, рвоту, почечную недостаточность и кровотечения из носа.

Власти направили группу врачей для диагностики болезни в северо-западный регион Кагера, где зарегистрировано семь случаев этого недуга. Пять человек от болезни скончались.

“Двое других пациентов находятся в больнице и проходят лечение. Тенденция заболевания указывает на то, что оно инфекционное”, — сказала главный врач Танзании Тумаини Нагу.

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Эксперты по здравоохранению продолжают внимательно следить за заболеванием и приняли меры по предотвращению его распространения.

Население в регионе Кагера призывают принимать меры предосторожности, в том числе избегать прикосновения к жидкостям организма пациента, таким как слюна, слезы, кровь, моча и фекалии, или к людям с указанными симптомами. Кроме того, власти просят немедленно сообщать о любых подозреваемых инфицированных с такими симптомами.

В прошлом году в Танзании обнаружили вспышку лептоспироза или "крысиной болезни", унесшей жизни трех человек в регионе Линди на юго-востоке страны. Это бактериальное заболевание, передаваемое человеку определенными млекопитающими, распространяется через воду или пищу, зараженную мочой инфицированных животных.

Напомним, ранее в Аргентине три человека скончались от непонятной для ученых инфекции.

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