Загадочная пневмония из Китая: почему она поражает детей и какие страны в зоне риска — подробности

Ученые призывают людей в Китае не паниковать из-за того, что тысячи детей жалуются на симптомы, похожие на пневмонию.

Больницы Китая заполонили случаи респираторных заболеваний, а больные дети жалуются на симптомы, подобные пневмонии, что привело к усилению внимания со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет The Independent.

Подробности

Респираторные заболевания вызваны известными возбудителями, и нет никаких признаков новых инфекционных заболеваний, заявило в субботу, 2 декабря, Министерство здравоохранения Китая, поскольку страна готовится к первой зиме после снятия ограничений, вызванных Covid-19.

Наблюдается рост случаев, связанных с такими вирусами, как грипп, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, или РСВ, аденовирус, а также бактерии, такие как микоплазма пневмонии, говорится в заявлении министерства.

Ми Фенг, представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая, заявил на пресс-конференции, что власти откроют больше детских амбулаторий, будут пытаться обеспечить вакцинацию пожилых людей и детей от гриппа, а также поощрять людей носить маски.

Рост количества случаев заболевания пневмонией в Китае за последние две недели стал глобальной проблемой. Несколько стран Южной Азии, такие как Индия, Тайвань, Сингапур и другие, повысили уровень эпидемиологического надзора и ужесточили меры.

Это также побудило ряда сенаторов-республиканцев в США призвать Джо Байдена ввести ограничения на поездки с Китаем.

По словам Марии Ван Керхово, и.о. директора Департамента ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и предотвращению им, всплеск заболеваемости был вызван тем, что дети заразились патогенами, к которым они не имели доступа в течение двух лет ограничительных мер, связанных с Covid-19.

Это не свидетельствует о появлении нового патогена. Это ожидаемо. Это то, с чем большинство стран имели дело год или два назад”, — сказала Ван Керхове в интервью изданию медицинских новостей STAT.

По словам Ван Хуацина, главного эксперта по планированию иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инфекции, вызванные Mycoplasma pneumoniae, в основном наблюдались у детей от пяти до 14 лет.

"Поскольку Китай пережил намного более длинный и более жесткий карантин, чем любая другая страна на Земле, ожидалось, что волны "выхода из карантина" могут быть значительными в Китае", — сказал Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона в интервью агентству AFP.

Министерство здравоохранения Китая обратилось к местным властям с просьбой увеличить количество клиник для лечения лихорадки и призвало людей носить маски, чтобы остановить распространение болезни.

Пекинская детская больница ранее сообщила государственному телеканалу CCTV, что в заведение ежедневно поступают не менее 7 000 пациентов, что значительно превышает его пропускную способность.

На прошлой неделе самая детская больница в соседнем Тяньцзине, по сообщениям, приняла более 13 000 детей в своих амбулаторных отделениях и отделениях неотложной помощи. Провинция Ляонин, в 690 км северо-восточнее столицы, также сталкивается с большим количеством больных.

Рост числа больных побудил ВОЗ на прошлой неделе отправить официальный запрос о предоставлении данных о респираторных заболеваниях и сообщениях о вспышках пневмонии у детей.

Китайские органы здравоохранения в ответ заявили, что не обнаружили никаких "необычных или новых заболеваний". Чиновники утверждают, что большое количество пациентов не переполнило больницы страны, вопреки сообщениям местных СМИ.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая также предупредила, что распространение нескольких патогенов может привести к большой вспышке в период между этой зимой и следующей весной.

Всемирная организация здравоохранения также заявила в среду, 29 ноября, что связь между кластерами недиагностированной пневмонии и ростом респираторных инфекций пока не ясна.

Что предшествовало

По данным ВОЗ, с середины октября на севере Китая наблюдается рост гриппоподобных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом за предыдущие три года.

21 ноября государственная система надзора за заболеваниями ProMED опубликовала сообщение о "недиагностированной пневмонии". ProMED, которой руководят эксперты в области здравоохранения, ранее в 2019 году уже била тревогу из-за вируса, вызывающего Covid-19.

“С вспышкой пневмонии в Китае детские больницы в Пекине, Ляонине и других местах были переполнены больными детьми, а школы и классы оказались на грани приостановки, – заявили в ProMED, ссылаясь на репортаж FTV News. Совершенно непонятно, когда началась эта вспышка, поскольку было бы необычно, если бы так быстро пострадало столько детей”.

Этот отчет свидетельствует о широкомасштабной вспышке недиагностированного респираторного заболевания в нескольких районах Китая, поскольку Пекин и Ляонин находятся на расстоянии почти 800 км друг от друга. В отчете речь не идет о том, что пострадали взрослые, что позволяет предположить определенное влияние вируса в школах», — говорится в сообщении.

Некоторые родители в Шанхае в пятницу, 1 декабря, заявили, что они не слишком озабочены волной заболеваемости.

«Простуда встречается во всем мире, — сказала Эмили Ву возле детской больницы. — Я надеюсь, что люди не будут предвзяты из-за пандемии... но посмотрите на это с научной точки зрения”.

Какие симптомы

По данным китайских органов здравоохранения, вспышка может быть связана с микоплазмой пневмонии, также известной как "ходячая пневмония" — распространенной бактериальной инфекцией, обычно поражающей детей, циркулирующей с мая.

Симптомы пневмонии включают боль в горле, усталость и длительный кашель, который может длиться неделями или месяцами. В тяжелых случаях это может в конечном итоге привести к пневмонии.

Житель Пекина, которого назвали только Вэй, рассказал FTV News, что инфицированные дети “не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих появляются легочные узелки”.

Фирма по анализу медицинских данных Airfinity отметила, что нетипичные симптомы были также зафиксированы в больнице провинции Сычуань.

“Тот факт, что пострадали только дети, говорит о том, что это, скорее всего, уже существующий патоген, – сказал Bloomberg профессор Гонконгского университета Джин Донг-ян. — Если это новый патоген, он должен поражать преимущественно взрослых. Похоже, это то, к чему взрослые уже привыкли”.

Однако ранее микоплазма вызвала эпидемии в Китае каждые два-четыре года, причем последний показатель положительности в Пекине составил 40% — примерно в 1,3 раза выше пика 2019 года.

Насколько заразна эта болезнь

Брюс Томпсон, руководитель Мельбурнской школы наук о здоровье при Мельбурнском университете, сообщил агентству Reuters, что по предварительным данным нет ничего необычного.

“На данном этапе ничто не указывает на то, что это может быть новый вариант Covid, – сказал он. — Единственное, что можно отметить, это то, что мы можем быть уверены, что процессы эпидемиологического надзора работают, что очень хорошая новость”.

ВОЗ рекомендует жителям Китая вакцинироваться, изолироваться, если они чувствуют себя плохо, носить маски, если это необходимо, и получать медицинскую помощь по необходимости.

"Пока ВОЗ ищет эту дополнительную информацию, мы рекомендуем людям в Китае соблюдать меры по снижению риска респираторных заболеваний", — заявили в агентстве.

Что говорят ученые

Марион Купманс, голландская вирусологиня, консультировавшая ВОЗ по Covid, сказала, что необходимо "больше информации, особенно диагностической" и что "мы должны быть осторожными".

"Задача состоит в том, чтобы распознать вспышки и определить причину", — сказал Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Он отметил, что, вероятно, речь идет о сезонных респираторных инфекциях.

"Я не собираюсь нажимать кнопку паники относительно пандемии на основе того, что мы знаем на сегодняшний день, но я буду очень заинтересован в том, чтобы увидеть ответ ВОЗ со стороны Китая и увидеть оценку ВОЗ после этого", — сказал Брайан МакКлоски, эксперт по вопросов общественного здоровья, который также консультировал ВОЗ по пандемии.

"Мы видим систему Международных медико-санитарных правил ВОЗ в действии", — сказал он, имея в виду правила, регулирующие работу стран по ВОЗ по потенциальным вспышкам.

Вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона сказал, что маловероятно, что рост количества инфекций происходит "под прикрытием", поскольку сейчас существуют инструменты для "достаточно быстрого" обнаружения нового гриппа или коронавируса.

"(Я) подозреваю, что это может оказаться чем-то более обыденным или комбинацией вещей — скажем, Covid, грипп, РСС [респираторно-синцитиальный вирус], — но, надеюсь, мы скоро узнаем больше", — сказал он.

Страны повышают градус тревоги

Несмотря на постоянные заверения Китая, страны Азии, включая Индию, Тайвань, Таиланд и Непал, находятся в состоянии повышенной готовности или усиливают наблюдение, готовясь к возможному росту респираторных заболеваний среди людей.

Пять американских сенаторов-республиканцев во главе с Марко Рубио также обратились в администрацию Байдена с просьбой запретить поездки с Китаем.

"Мы должны немедленно ограничить поездки между Соединенными Штатами и Китаем, пока мы не узнаем больше об опасности, которую представляет эта новая болезнь", — говорится в письме, подписанном Рубио, главным республиканцем в сенатском комитете по разведке.

Представитель администрации Байдена заявил, что США внимательно следят за ростом респираторных заболеваний в Китае, но добавил, что мы наблюдаем сезонные тенденции. Ничего необычного не происходит”.

"Пока нет никаких признаков того, что существует связь между людьми, которые обращаются за помощью в отделения скорой помощи в США, и вспышкой респираторных заболеваний в Китае", — добавил чиновник.

Чиновники здравоохранения США внимательно наблюдают за вспышкой пневмонии, поразившей детей в одном из округов штата Огайо, подчеркивая, что вспышка, похоже, вызвана хорошо известными патогенами и не связана с кластерами пневмонии, зарегистрированными в Китае и некоторых частях Европы.

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