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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Загадочная посылка вызвала эвакуацию в Польше: пострадали военные и гражданский

На первый взгляд обычное почтовое отправление вызвало тревогу в Польше. Трое человек оказались в больнице, а к расследованию подключили спецслужбы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Посылка из Германии привела к эвакуации в воинской части в Польше

Посылка из Германии привела к эвакуации в воинской части в Польше / © pixabay.com

Опасный инцидент произошел в штаб-квартире Военной полиции в городе Нова Демба Подкарпатского воеводства в Польше. После вскрытия загадочной посылки трое человек почувствовали недомогание и были госпитализированы.

Об этом сообщает RMF 24.

Подозрительный конверт прислали из Германии. После того как его вскрыли, трем людям, находившимся в помещении, стало плохо.

Речь идет о двух военных полицейских и одном гражданском сотруднике. У них возникло раздражение кожи на лице и руках, поэтому всех троих доставили в больницу. Еще четверых военных, у которых не было никаких симптомов, временно изолировали.

Из-за потенциальной угрозы из соседнего здания эвакуировали 133 человека, а к проверке привлекли специалистов химической спасательной службы. Внутри самого конверта нашли листовку, однако какого-либо неизвестного вещества там не обнаружили.

Впоследствии Министерство национальной обороны Польши сообщило о результатах проверки: следов химических, биологических или радиологических веществ в посылке обнаружено не было. Признаков отравления не выявили и анализы госпитализированных, поэтому после обследования их выписали из больницы.

Информация об этом инциденте была передана Агентству внутренней безопасности и Службе военной контрразведки. Расследованием занимается районная прокуратура Жешува.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей жены. Трагедия произошла в первую брачную ночь.

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