- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
Загадочная посылка вызвала эвакуацию в Польше: пострадали военные и гражданский
На первый взгляд обычное почтовое отправление вызвало тревогу в Польше. Трое человек оказались в больнице, а к расследованию подключили спецслужбы.
Опасный инцидент произошел в штаб-квартире Военной полиции в городе Нова Демба Подкарпатского воеводства в Польше. После вскрытия загадочной посылки трое человек почувствовали недомогание и были госпитализированы.
Об этом сообщает RMF 24.
Подозрительный конверт прислали из Германии. После того как его вскрыли, трем людям, находившимся в помещении, стало плохо.
Речь идет о двух военных полицейских и одном гражданском сотруднике. У них возникло раздражение кожи на лице и руках, поэтому всех троих доставили в больницу. Еще четверых военных, у которых не было никаких симптомов, временно изолировали.
Из-за потенциальной угрозы из соседнего здания эвакуировали 133 человека, а к проверке привлекли специалистов химической спасательной службы. Внутри самого конверта нашли листовку, однако какого-либо неизвестного вещества там не обнаружили.
Впоследствии Министерство национальной обороны Польши сообщило о результатах проверки: следов химических, биологических или радиологических веществ в посылке обнаружено не было. Признаков отравления не выявили и анализы госпитализированных, поэтому после обследования их выписали из больницы.
Информация об этом инциденте была передана Агентству внутренней безопасности и Службе военной контрразведки. Расследованием занимается районная прокуратура Жешува.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей жены. Трагедия произошла в первую брачную ночь.