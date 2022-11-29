"Загадочная" смерть белорусского министра: у Тихановской назвали три версии

Можно говорить о трех версиях смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, которого называли "единственной цепочкой" между Лукашенко и Западом.

Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире канала Freedom.

По его мнению, смерть Макея стала неожиданностью даже для самого Александра Лукашенко.

"Что это было, мы узнаем наверняка только после раскрытия всех документов после изменений в Беларуси, когда архивы КГБ выйдут наружу. Сейчас можно предполагать. Есть три версии: война кланов, провокация России, Кремля и, собственно, естественная смерть Макея", – сказал Вячорка.

По словам оппозиционера, Лукашенко потерял "друга, верного пса", человека, "который выводил его на Запад и отбеливал все преступления" белорусского диктатора. Найти замену Макею Лукашенко будет очень сложно.

"Заменить Макея действительно никем, потому что это не о должности, это о человеке. А если ты тиран, диктатор, окруженный толстыми стенами, никому не доверяешь, то каждый такой человек, их очень мало, который тебе лоялен, они очень ценны", — сказал Вечерко.

Тем не менее, соратник Тихановской называет конспирологической версию о том, что смерть Макея якобы была сигналом от Путина Лукашенко, чтобы последний скорее решился вступить в войну против Украины и не вел кулуарных переговоров с Западом.

“Это такая конспирологическая версия, которая на самом деле только усиливает образ защищающегося от Кремля Лукашенко. Это не так. Они играют в паре за одну команду с Путиным. И второе, это усугубляет также образ Кремля, которому не понравился Макей. Но вопрос зачем это, когда имеют гораздо больше рычагов влияния на Лукашенко и через других людей, и через КГБшников, и личное окружение”, — отметил Вячорка.

Оппозиционер подтвердил, что Макей считался посредником между Лукашенко и лидерами западных государств.

"На фоне кровожадного Лукашенко он был необычным для системы "западным дипломатом", — говорит соратник Тихановской. Он утверждает, что, несмотря ни на что, у Макея была антиукраинская позиция.

Таинственная смерть белорусского министра

Напомним, о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея стало известно 26 ноября. Дипломата не стало в возрасте 64 лет. Причина его кончины не указывалась.

Российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает, что главу МИД Беларуси Владимира Макея, бывшего коммуникатором этой страны с Западом, могли убить.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что смерть белорусского министра связывают с деятельностью российских спецслужб для ликвидации единого канала связи Лукашенко с Западом.

Сегодня, 29 ноября, Владимир Макей был похоронен. Лукашенко пешком пришел из администрации президента Беларуси в минский Дом офицеров, чтобы попрощаться с ним.