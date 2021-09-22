Загадочная смерть блогера в США и заявление ВОЗ против COVID-ревакцинации. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Обнаруженное в воскресенье в национальном парке Вайоминга тело принадлежит блогеру Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом. Читать дальше ->
- Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявило о желании принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читать дальше ->
- Американский актер Уилли Гарсон, больше всего известный по роли Стэнфорда Блатч в "Сексе в большом городе" и Моззи в "Белом воротничке", ушел из жизни в возрасте 57 лет. Читать дальше ->
- В американском штате Айдахо от осложнений COVID-19 умерла дипломированная медсестра из города Кер-д'Ален, мать двоих десятилетних близнецов Натали Райз. Читать дальше ->
- Всемирная организация здравоохранения в очередной раз призвала мир отказаться от массового прививания людей третьей дозой препаратов от COVID-19 на фоне нехватки вакцин в бедных странах. Читать дальше ->