Загадочная смерть главы МВД Беларуси: СМИ назвали вероятную причину гибели Макея

Белорусского чиновника могла побудить к самоубийству совокупность факторов, связанных со служебной деятельностью и проблемами в личной жизни.

Внезапная смерть в ноябре 2022 года министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея долго оставалась без официальных объяснений. Чаще всего причиной называли сердечный приступ. Однако теперь открылись другие обстоятельства смерти.

Как сообщает оппозиционное белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на четыре источника в сфере государственного управления и медицины, причиной смерти министра могло быть самоубийство.

В издании отметили, что в последнее время жизнь министра сопровождала как политические, так и личные драмы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, в том числе и с территории Беларуси, глава МИД считал, что проводимый им курс во внешней политике переживает крах. Также он знал, что в администрации Лукашенко ищут ему замену.

“Он понимал, что пребывание на высокой должности подходит к концу. А он после своих высот больше нигде себя не видел”, – рассказал один из собеседников издания.

По информации "НН", у Владимира Макея были также проблемы в семье. В частности, в день смерти он возвращался домой в пригороде Минска один, оставив жену Веру Полякову и младшего сына на другой квартире.

Мертвого министра первым обнаружил приехавший в его дом старший сын Поляковой после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Собеседники "НН" не видят признаков того, что смерть Владимира Макея была убийством, замаскированным под самоубийство.

64-летний Владимир Макей принадлежал к либеральному крылу режима Лукашенко и был единственным в верхушке, кто время от времени разговаривал на белорусском языке. В советское время Макей был офицером советского ГРУ, а свою дипломатическую карьеру начал в независимой Беларуси.

1 апреля 2022 года, когда стало ясно, что план России быстро захватить Украину не удался, Владимир Макей произнес фразу, которую цитирует “Наша Ніва”: "Я не помню, кто это сказал, но если вас будут казнить, то лучше — за верность, чем за измену".

25 ноября, за день до сообщения о его смерти, сообщалось о встрече Маккея с нунцием Ватикана Йозиком.

Напомним, внезапная смерть 64-летнего главы МИД Владимира Макея, которого считали самым влиятельным политиком после самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, стала неожиданностью. Официальной причиной смерти назвали инфаркт, однако ряд экспертов выдвинули версии об отравлении.

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