Загадочная смерть матери-подростка: отца ребенка и его жену оправдали спустя 20 лет

Девушка-подросток с пороками умственного развития Эмбер Хэй бесследно исчезла в июне 2002 года в регионе Риверина в австралийском штате Новый Южный Уэльс. После этого огромный австралийский фермерский регион всколыхнуло ужасающее обвинение: 19-летнюю девушку убил отец пятимесячного сына и его жена, которые хотели забрать ее ребенка.

Об этом говорится в материале BBC.

Спустя два десятилетия 64-летних Роберта и Энн Дживз обвинили в ее убийстве, но в этот понедельник, 16 сентября, их оправдали после резонансного судебного процесса.

Судья Джулия Лонерган решила, что прокуроры не смогли доказать их мотив, и отметила: "Дела не разрешаются на основе слухов, предположений или подозрений".

Семья Дживз – последние люди, видевшие Эмбер живой. Они утверждали, что 5 июня высадили ее на железнодорожной станции в 300 км от их дома в Кингсвейле, где они в то время жили все вместе, чтобы она могла посетить своего отца, который был при смерти.

Несмотря на многочисленные полицейские расследования, судебное дело и вознаграждение в миллион долларов за информацию, его тело так и не нашли.

Прокуроры полагались на показания свидетелей и сотни документов, чтобы подтвердить свою теорию: Дживзы "манипулировали" Эмбер, чтобы она родила ребенка Роберта, а затем "выбросили его из уравнения", когда он не отказался от опеки над ним.

В суде стало известно, что у супругов есть взрослый сын, ранее встречавшийся с Эмбером, но в начале 2000-х они все еще "отчаянно" хотели еще одного ребенка, потому что имели несколько выкидышей и мертворождений.

Однако защита заявляла, что обвинения в том, что они убили Эмбер, чтобы украсть ее ребенка, безосновательны, и что расследование в отношении пары, которая провела два года в тюрьме в ожидании суда, было изначально ошибочным.

Эмбер Хэй, на фото вместе с отцом своего ребенка Робертом Дживзом/Фото: Supreme Court of New South Wales

Они утверждали на суде, что "туман недоверия" затмил мнение местной общины о Дживзах из-за прошлого Роберта. Ранее его оправдали по обвинению в убийстве бывшей партнерши, которую нашли застреленной в его доме, а также обвинением в сексуальном насилии в отношении двух школьниц.

Это прошлое, по словам адвокатов Дживза, создало "презумпцию вины", хранившуюся десятилетиями, и в конце концов "ослепила" полицию, когда она искала Эмбер.

В течение девяти недель десятки свидетелей дали свидетельство о последних месяцах жизни девушки. Они описывали ее как добросердечную, но уязвимую молодую женщину, которой трудно было различить любовь и эксплуатацию.

Двое из них рассказали, что Эмбер делилась с ними историями жестокого обращения, в том числе случаев, когда Роберт Дживз якобы поил ее алкоголем, связывал и занимался с ней сексом.

В то же время сын пары Робби рассказал суду, что его мать называла его бывшую девушку "суррогатной матерью", и что родители пришли к нему ночью и просили принять ребенка Эмбер как своего "младшего брата".

Прокуратура также предоставила соглашение, которое Эмбер заставила Роберта подписать – с обещанием не забирать его ребенка, – а также написанное им завещание, согласно которому, в случае его смерти опеку над ребенком должна была получить его тетя.

"В этом деле было немного признаков того, что Эмбер когда-либо видела ту любовь, в которой она нуждалась и которой заслуживала", — отметила судья Лонерган и добавила, что очевидно, она мертва.

Но в конце концов судья отметила критическую проблему обвинения – оно не предоставило "никаких удовлетворительных доказательств" того, что Энн и Роберт желали иметь больше детей, когда Эмбер забеременела.

Она раскритиковала свидетельские показания обвинения и сказала, что расследование было сосредоточено на "опровержении версии событий Дживза", а не на расследовании причины исчезновения Эмбер.

Поэтому во время заседания судья Лонерган приказала немедленно уволить Дживзов из-под стражи.

Родственники Эмбер были заметно ошеломлены этим решением, некоторые из них позже тихо расплакались у суда.

Девушка, которая искала любви и утешения

Стороны обвинения и защиты на протяжении всего судебного процесса соглашались только на то, что жизнь Эмбер была чрезвычайно тяжелой, и что ее смерть наступила преждевременно.

"Эмбер слонялась между местами и людьми, ища любви и утешения. Она их так и не нашла, и продолжала искать, когда исчезла", – подытожила судья Лонерган.

В суде стало известно, что Эмбер приехала в Кингсвейл – изолированный пригород города Янг – в 1990-х годах, в свою двоюродную тетю Стеллу Нилон. Она убегала от проблемного детства в Сиднее, омраченного эпилепсией, трудностями с учебой и жестоким отцом-алкоголиком.

Тетя Эмбер жила по соседству с Дживзами, которым было в то время за 40, и с Эмбер их познакомил их 19-летний сын Робби.

В суде стало известно, что жизнь Эмбера в доме ее двоюродной тети была нестабильной, а иногда было и физическое насилие. Большое напряжение возникло из-за отношений Эмбер с одним из ее двоюродных братьев, которые привели к тому, что в возрасте 14 лет она сделала аборт.

В полицейских интервью, переданных в суд, Дживзы сказали, что предложили Эмберу убежище, и что вскоре после этого она вступила в сексуальные отношения с Робертом.

Супруги Дживзов утверждали, что, хотя их отношения с девушкой-подростком могли показаться посторонним странными или конфликтными, они трое "отлично ладили", и Энн заявила полиции, что Эмбер воспринимала ее как фигуру матери.

Когда в 2001 году стало понятно, что Эмбер забеременела ребенком Роберта, это повлекло за собой скандал в местной общине и окончательно разорвало отношения Робби с его родителями.

Судя по всему, Эмбер обожала своего сына, но социальные работники и друзья свидетельствовали, что ей тоже трудно было выполнять все требования материнства.

Дживзы утверждали, что они сделали все возможное, чтобы помочь Эмберу справиться с этими вызовами, и что они делали это без всякой заинтересованности.

Судья Лонерган не нашла "ничего зловещего" в "оказании помощи" Эмбер и ее ребенку. Она также отметила, что "последовательный" рассказ супругов Дживзов о том, что они в последний раз видели Эмбер, когда она шла к вокзалу, поцеловав на прощание сына, не была "неправдоподобной".

Судья отметила, что, хотя было понятно, что на Эмбер "нападали, издевались и заставляли чувствовать себя в опасности" с детства, обвинение не смогло установить, как она умерла.

Впрочем, судья признала, что такой результат оставил нерешенными некоторые "фактические вопросы" по делу, которое мучило десятилетиями многих людей, с ним связанных.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

Читайте также: