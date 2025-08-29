Загадочная смерть: полиция расследует гибель украинки в Италии

Татьяна Кучеренко / © rusboxing.ru

В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 63-летняя украинка Татьяна Кучеренко. Женщину нашли мертвой 21 августа на обочине дороги в небольшом канале. Рядом лежал электросамокат. Полиция расследует инцидент, но версию убийства сразу отвергла.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Правоохранители предполагают, что женщина могла почувствовать себя плохо, потерять равновесие и упасть. Поскольку она очутилась в неглубоком канале, одной из версий ее смерти называют утопление, хотя точная причина будет установлена после экспертизы.

Татьяна Кучеренко долгое время работала в Италии, ухаживая за пожилыми людьми. Ее сын Александр сообщил, что родом их семья из Полтавы, хотя Татьяна родилась в Ставрополе (Россия). Сын сообщил, что мама когда-то работала в России, и была там, когда распался Советский Союз. Потому получила российский паспорт.

«Однако российскую пенсию ей все равно не дали, потому что она украинка, и до итальянской пенсии она тоже не дожила. Наша семья из Полтавы», - написал в одном из комментариев сын Александр.

На этой дороге умерла украинка. / © rusboxing.ru

Александр вспоминает, что его мать была «солнышком, добрым и отзывчивым человеком, который очень хотел жить в Украине». Он рассказал, что она должна была приехать домой 10 августа, но не смогла. По словам сына, Татьяна сильно переживала из-за полномасштабной войны, публиковала фото разрушений в Буче и Ирпене, которые вызвали россияне.

Свои чувства Александр выразил в трогательном сообщении: «Моя любимая Мамочка, ты жила для меня! Я всегда это ценил! Ты гордилась мною, а я тобой!».

Татьяна Кучеренко / © rusboxing.ru

Напомним, в итальянском городе Падуя трагически погиб 6-летний Владислав, украинский беженец из Одессы. После смерти он станет донором органов, спасая жизнь других пациентов.

Несчастный случай произошел, когда мальчик, сидя в детском кресле на велосипеде матери, переходил с ней дорогу по пешеходному переходу. Их сбил автомобиль. Мама выжила, а Владислав получил критические травмы: удар отбросил его на несколько метров, и ребенок сразу потерял сознание.