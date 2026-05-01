Загадочная смерть ученого и эксперименты над людьми: Конгресс США расследует секретную программу ЦРУ

Программа ЦРУ по контролю разума в кризисе после гибели ведущего ученого проекта / © Associated Press

Реклама

В США назначили новые парламентские слушания для расследования секретной программы ЦРУ времен холодной войны, направленной на разработку методов контроля сознания. Дело получило новый резонанс после рассекречивания архивных документов по поводу жестоких экспериментов над людьми и подозрительной смерти биолога Фрэнка Олсона.

О деталях предстоящего расследования и жутких фактах из прошлого американских спецслужб пишет Daily Mail.

Отмечается, что ЦРУ официально признавало проведение опытов, однако масштаб злоупотреблений мог быть значительно больше, чем считалось ранее.

Реклама

Смерть ученого и скрытые опыты

Программа MKUltra действовала с 1953 по 1964 год и объединяла по меньшей мере 144 секретных проекта. Спецагенты пытались создать эффективные методики психологической пытки и промывания мозгов, тестируя наркотические вещества на преступниках, пациентах психиатрических клиник и обычных граждан. Известный гангстер Джеймс Балджер, ставший испытуемым в 1957 году, вспоминал об этом опыте с ужасом, описывая постоянные галлюцинации, когда «комната меняла форму», а также часы изнурительной паранойи и приступов агрессии.

Особое внимание следователей привлекает судьба доктора Фрэнка Олсона, эксперта по биологическому оружию. В 1953 году ему тайно подмешали LSD в напиток, а спустя девять дней он выпал из окна 13-го этажа отеля в Нью-Йорке. Хотя инцидент сочли самоубийством, семья ученого убеждена в убийстве. Его племянник Пол Видич отмечает, что дядя имел моральные сомнения в своей работе, поэтому был просто «выброшен из окна», ведь это был очень удобный способ избавиться от угрозы национальной безопасности.

Реакция власти и уничтожение улик

Большинство оригинальных документов MKUltra были уничтожены еще в 1973 году по приказу руководства ЦРУ, однако парламентское расследование смогло окончательно подтвердить существование программы. Недавно рассекреченные материалы доказывают, что управление сознательно отказалось от тестирования на иностранцах, приняв решение продолжать скрытые опыты именно на американцах. Официальные представители ЦРУ уверяют, что программу свернули из-за этических проблем, и ведомство остается преданным прозрачности в освещении этой истории.

Однако американские законодатели настроены крайне скептически по поводу официальной позиции разведки. Конгрессмен Тим Берчетт возмутился методами спецслужб, которые угоняли людей, чтобы накачать их кислотой и полностью стереть память. Политик напомнил, что сначала в ЦРУ отрицали существование программы, потом уничтожили документы, а со временем все же признались, поэтому сейчас возникает логичный вопрос относительно того, «какой именно лжи мы должны верить».

Реклама

Напомним, администрация Трампа инициировала федеральное расследование серии смертей и исчезновений американских ученых, что спровоцировало волну слухов о причастности спецслужб и инопланетян.

Новости партнеров