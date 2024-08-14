Загадочная смерть украинца в Германии: за рубежом – серия нападений на наших граждан

Это не первый случай нападения на украинцев.

В Германии произошло загадочное убийство украинца. 46-летний беженец скончался в общежитии в Ростоке до прибытия скорой помощи. На теле погибшего обнаружены серьезные ранения, об этом в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

Пресс-служба полиции Ростока сообщила, что "12 августа 2024 года около 12:15 сотрудник службы безопасности нашел тяжелораненого мужчину". Врач скорой помощи смог только констатировать смерть украинца. Полиция начала расследование, и установлено, что на месте инцидента есть доказательства убийства.

Этот случай – не единственный в серии нападений на украинцев за границей. В Варшаве в июне напали на двух молодых украинцев, нанеся им ножевые ранения. Нападавшие угрожали, а затем избили жертв, оставив их тяжелоранеными. В Чехии в июне агрессивная группа россиян напала на членов украинской волонтерской организации, нанеся им физические повреждения. В Германии, в Дортмунде, неизвестные напали на 15-летнего подростка из Украины, нанеся ему серьезные ножевые ранения.

Недавно в Венгрии был убит украинец в ссоре, переросшей в драку. Подозреваемого задержали на месте преступления. После этого дело взял под контроль украинский МИД, а также начато расследование в Германии по поводу убийству двух украинских военных в Мурнау, под подозрением – россиянин. Министр внутренних дел Баварии исключает версию политического мотива, но прокуратура не отбрасывает возможности такого мотива.

Проблемы с нападками на украинцев за границей продолжаются, и обстоятельства этих случаев расследуются.

Напомним, в приюте для беженцев в немецком городе Росток был убит украинец. Патрульная полиция быстро задержала подозреваемого в преступлении, но позже прокуратура решила освободить его под залог. Подозреваемым по делу является 26-летний гражданин Украины.

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