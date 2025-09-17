Загадочная смерть украинки в Швейцарии: родственники не верят версии полиции

Украинка Лилия погибла в Швейцарии

В коммуне Фельдбруннен в Швейцарии в квартире общежития, где проживают беженцы из разных стран, обнаружили мертвой 49-летнюю украинку Лилию, которая приехала из Львова. Полиция не считает гибель украинской беженки убийством, хотя называет ее смерть неестественной.

Как сообщила мать погибшей изданию Oboz.ua, Лилия не жаловалась на жизнь и не рассказывала ни о каких проблемах.

Львовянка приехала в Швейцарию сразу после полномасштабного вторжения. Недавно она сдала языковой экзамен и официально устроилась на работу в пекарне. Ее мать утверждает, что у нее было много знакомых и друзей.

Познакомившись с супругами пожилых швейцарцев, Лилия по их приглашению поселилась в их квартире, где ухаживала за стариками. Но по требованию миграционной службы вынуждена была вернуться в социальное общежитие. Своих подопечных она навещала только по выходным.

7 сентября Лилию со смертельными ранениями обнаружили в комнате социального общежития.

По словам матери погибшей, полиция ничего не рассказывает даже о характере полученных ранений. Родные до сих пор не получили заключение судмедэкспертизы. Только справку о смерти, где написано, что она умерла не естественным образом.

Незадолго до смерти Лилия выложила в соцсети фото с мужем. По словам матери, этот мужчина так же, как и ее дочь, принадлежит к Свидетелям Иеговы, и между ними не было никаких романтических отношений.

У Лилии, кроме матери, остался сын, а также сестра и брат, который сейчас на фронте.

Никто из родных не верит в версию швейцарской полиции, которая отвергает убийство. Они считают, что правоохранители не хотят заниматься делом украинской беженки.

Напомним, в Северной Каролине (США) 22 августа была жестоко убита молодая девушка из Украины. 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую в общественном транспорте ударил ножом 34-летний бездомный Декарлос Браун, которого задержали на месте преступления.