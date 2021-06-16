Загадочная смерть украинки в Турции: что известно о ее любимом, который снимал трагедии на камеру

Девушка перед тем, как сорваться с балкона, просила любимого о помощи, но взамен то все снимал на камеру.

В Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной. По предварительным данным, трагедия произошла после того, какая пара вернулась домой после ужина в ресторане. По дороге у них возникла ссора на почве ревности. Камера безопасности зафиксировали, как пара зашла в дом, а через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа.

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Как пишет "КП в Украине" со ссылкой на знакомых погибшей, Анжелике Срабьянц было 33-года. Она имела высшее образование и хорошо владела английским. В прошлом работала в колледже, а позже в Сумском аграрном университете, где преподавала земельное и аграрное право.

По словам ее друзей, Анжелика давно хотела переехать из Украины и изменить свою жизнь. Девушка очень быстро сменила несколько стран, прежде чем оказаться в Турции. О ее любимом Бураке знакомые Анжелики узнали от нее осенью 2020 года. Вместе молодые люди не жили. Анжелика снимала квартиру в Стамбуле, а в Бурака она бывала периодически.

Сначала девушка хвалила любимого и признавалась, что была счастлива. Ей нравилось, как он ухаживал за ней. Но позже начались скандалы.

"Анжелика была очень красивой, эффектной и ухоженной девушкой, на нее обращали внимание, что, похоже, не нравилось Бураку. Пессимистическую нотку в его настроении редко можно было заметить. Но как появился у нее этот Бурак, она призналась, что он мог над ней издеваться", — рассказывает знакомый Анжелики.

Несмотря на это, девушка не спешила расставаться с ревнивым любимым, ведь говорила, что любит его.

"Я советовал ей уходить от него, раз он такой, зачем он ей? Но она отвечала, что любит его, хотя и соглашалась, что нужно уходить. А в итоге мирилась с ним и жила дальше", — рассказывает знакомый Анжелики.

Одна из подруг погибшей рассказывает, что Анжелика была хорошей, всегда всем помогала, никогда никому не жаловалась на свои проблемы — все в себе держала.

"Мы созванивались с ней, но редко. После ее переезда делать это стало труднее. Когда разговаривали с ней последний раз, она была в отличном настроении. Предлагала заниматься собаками, я и подумала, что она сейчас этим увлеклась. А потом оказалось, что к работе с собаками ее привлек Бурак", — говорит девушка.

Анжелику Срабьянц турецкие СМИ называют моделью, но это не вполне так, говорят ее знакомые. Девушка действительно снималася в Турции, как модель, ее портфолио можно без труда найти на сайтах зарубежных модельных агентств. Но большую часть времени она была посредником — отправляла турецких студентов на обучение в Украину. Также она помогала своему бойфренду с дрессировкой собак.

Сожитель Украинский Бурак, фото/соцсети

После трагедии ее сожитель Бурак уверял полицейских, что Анжелика была склонной к самоубийству, даже якобы как-то пыталась перерезать себе вены. Но ее друзья в это не верят.

"Чтобы она сама себя убила — это невозможно. Не представляю. Она зарабатывала сама, работала в колледже, пыталась что-то перепродать, она не из тех женщин, которые будут бегать за мужчиной ради материальной помощи", — заявляет подруга погибшей украинском.

После смерти украинки в квартире Бурака были найдены наркотики. Но то, что девушка могла употреблять запрещенные вещества, его подруга не верит.

"Что касается о якобы найденных наркотиков — я уверена, она точно не употребляла. Выпить она могла, но наркотиков никогда не было и в помине. Я хорошо ее знаю с 2012 года, она не такой человек", — добавила приятельница покойной.

Как мы сообщали ранее, любимый украинки признался, что в этот зловещий вечер они действительно поссорились. По его словам, он пошел в туалет, а когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.



Полиция изъяла видео, где зафиксировано, как девушка со словами "Бурак, пожалуйста помоги" не сдерживается и срывается с балкона. На нем видно, как мужчина идет на балкон, а девушка просит помощи. Затем все происходит на черном фоне.

Как помогал ей мужчина, не понятно, но у правоохранителей возникли вопросы, почему он вместо помощи, снимал все на видео.



Наше министерство иностранных дел подтвердило ТСН, что следит за ходом расследования.

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