Загадочная трагедия: в Польше нашли мертвыми мужчину и женщину из Украины

В Польше в городе Лодзь нашли мертвыми 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину из Украины. Их тела находились в закрытой квартире.

Об этом пишет wprost.pl

О трагическом случае стало известно во вторник вечером. По сообщению, работодатель 36-летней и 31-летней жертв сообщил экстренные службы о том, что они не были на работе с минувшей пятницы.

Пожарные прибыли в квартиру, которую арендовала пара, выбив дверь. Там они обнаружили тела в состоянии сильного разложения - они были раздутые, частично гнилые и на них были пятна от атмосферных осадков.

Портал Lodz Nasze Miasto сообщил, что тело мужчины лежало в пляжной палатке на кровати, а женщина сидела в кресле. В квартире не был обнаружен угарный газ, но в одной из комнат работал газовый обогреватель.

"Мы выясняем причины и обстоятельства инцидента, мероприятия проводятся под наблюдением Лодзько-Срудместской окружной прокуратуры. Мы уже провели проверку и опросили свидетелей — на данный момент нельзя исключить причастность третьих лиц к гибели женщины и мужчины. Оба являются гражданами Украины", — сообщила Камила Совинская, пресс-секретарь Лодзинского городского отдела полиции.

Родным покойных уже сообщили о трагедии. Польская полиция устанавливает причину трагедии.

Напомним, в Польше на авиабазе нашли тело солдата. Он находился в одном из жилых контейнеров.

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