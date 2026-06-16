Загадочное холодное пятно в Атлантике может изменить климат Европы: ученые предупреждают об опасном переломе

Холодное пятно в Атлантике / © earth.com

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В Северной Атлантике исследователи вновь обратили внимание на загадочный участок воды, который остается аномально холодным, несмотря на глобальное потепление. Речь идет о так называемой cold blob — области к югу от Гренландии и Исландии, температура которой на протяжении десятилетий не повышается, а наоборот снижается.

Ученые считают, что это может быть сигналом ослабления системы океанических течений AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) — сложного механизма, который транспортирует теплые воды из тропиков в Северную Атлантику и в значительной степени определяет климат Европы.

Новое исследование показало, что причина охлаждения заключается не в потере тепла на поверхности океана, как предполагалось ранее, а в уменьшении переноса теплых вод океаническими течениями. Это значит, что система может равномерно терять стабильность.

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Специалисты предупреждают, что если AMOC существенно ослабнет или достигнет так называемой «переломной точки», Европа может столкнуться с радикальными изменениями погоды. Среди потенциальных последствий значительное похолодание в северных регионах, усиление засух в Южной Европе, изменения режима осадков и рост количества экстремальных погодных явлений.

Исследователи отмечают, что «холодное пятно» является одним из самых тревожных сигналов того, что климатическая система планеты может приближаться к опасному пределу, после которого изменения станут необратимыми.

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