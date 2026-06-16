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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Загадочное холодное пятно в Атлантике может изменить климат Европы: ученые предупреждают об опасном переломе

Ученые зафиксировали аномальное «холодное пятно» в Северной Атлантике, которое может свидетельствовать о приближении критического изменения океанических течений и повлечь за собой серьезные климатические последствия для Европы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Холодное пятно в Атлантике

Холодное пятно в Атлантике / © earth.com

В Северной Атлантике исследователи вновь обратили внимание на загадочный участок воды, который остается аномально холодным, несмотря на глобальное потепление. Речь идет о так называемой cold blob — области к югу от Гренландии и Исландии, температура которой на протяжении десятилетий не повышается, а наоборот снижается.

Ученые считают, что это может быть сигналом ослабления системы океанических течений AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) — сложного механизма, который транспортирует теплые воды из тропиков в Северную Атлантику и в значительной степени определяет климат Европы.

Новое исследование показало, что причина охлаждения заключается не в потере тепла на поверхности океана, как предполагалось ранее, а в уменьшении переноса теплых вод океаническими течениями. Это значит, что система может равномерно терять стабильность.

Специалисты предупреждают, что если AMOC существенно ослабнет или достигнет так называемой «переломной точки», Европа может столкнуться с радикальными изменениями погоды. Среди потенциальных последствий значительное похолодание в северных регионах, усиление засух в Южной Европе, изменения режима осадков и рост количества экстремальных погодных явлений.

Исследователи отмечают, что «холодное пятно» является одним из самых тревожных сигналов того, что климатическая система планеты может приближаться к опасному пределу, после которого изменения станут необратимыми.

Напомним, что есть кологическая катастрофа близко: ученые бьют тревогу из-за утечки радиации в Тихом океане

Из-за глобального потепления, повышения уровня моря и появления трещин в конструкции ядерного могильника в океан начал проникать смертельно опасный плутоний-239.

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Дата публикации
Количество просмотров
560
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