Загадочное исчезновение: министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней – СМИ

Загадочное исчезновение: министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней – СМИ

Журналисты отмечают, что Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

С 11 марта 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве.

Об этом сообщают российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство", пишет BBC.

По данным журналистов, последний раз Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, во время встречи с турецким коллегой Хулуси Акмаром.

В тот же день минобороны рассказывало о визите Шойгу в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика – там министр вручал награды российским оккупантам, участвовавшим в боевых действиях в Украине.

Позже, 18 марта, на сайте Кремля появилось сообщение, что Шойгу участвовал в совещании постоянных членов Совбеза с Владимиром Путиным, однако фото и видео с этой встречи не публиковались.

По данным СМИ, до 11 марта новости с участием Шойгу публиковались почти каждый день.

Напомним, Путин из-за провала в войне в Украине перестал прислушиваться к мнению своих спецслужб.

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