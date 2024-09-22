Загадочное крушение яхты миллиардера на Сицилии: откуда взялся восьмой труп и при чем тут спецслужбы

В один день с Линчем умер его деловой партер и соответчик по делу о мошенничестве в США.

Итальянские власти усилят охрану затонувшей в августе суперяхты Bayesian британского технологического магната Майка Линча, которая до сих пор находится на дне у берегов Сицилии. Меры безопасности также усилят и после подъема судна на поверхность, если до этого времени водолазы не найдут секретные разведданные, предположительно хранившиеся на борту в водонепроницаемом сейфе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимные источники, близкие к следствию.

По словам источников издания, эта сверхсекретная информация, которой располагал Линч, связана с рядом западных разведывательных служб может представлять интерес для иностранных правительств.

Сверхсекретная информация и работа на спецслужбы – чего мы не знали о Майке Линче

Линч был связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои различные компании, включая основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace. В апреле эта компания была продана частной инвестиционной компании Thoma Bravo из Чикаго. Кроме того Линч в свое время был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по вопросам науки, технологий и кибербезопасности.

По информации одного из источников, эта сверхсекретная информация хранилась на двух зашифрованных жестких дисках, с которыми Линч никогда не расставался в поездках, так как "не доверял облачным сервисам". Предположительно, они могли храниться в водонепроницаемом сейфе на борту яхты.

Специалисты-дайверы с дистанционными камерами тщательно обыскали судно, но пока не нашли ни сейф, ни жесткие диски. По словам водолазов, итальянские правоохранительные органы изначально опасались, что затонувшая яхта может привлечь грабителей из-за оставшихся на борту ювелирных украшений и ценных предметов.

Теперь власти обеспокоены, что за сверхсекретной информацией могут охотиться агенты иностранных правительств, включая Россию и Китай. Поэтому они потребовали установить камеры подводного наблюдения и охранять затонувшую яхту днем и ночью.

"Был принят и выполнен официальный запрос на дополнительную охрану обломков до тех пор, пока их не удастся поднять", — подтвердил изданию представитель сицилийского управления гражданской обороны.

Причина смерти Линча и восьмой труп

Затопления яхты Линча привело к смерти шести пассажиров и одного члена экипажа. Согласно предварительным результаты вскрытия, американский адвокат Крис Морвилло и его жена Неда, британский банкир Джонатан Блумер и его жена Джуди – умерли от удушья или "сухого утопления", когда в воздушном пузыре в их каютах закончился кислород.

Шеф-повар Рекальдо Томас, чье тело было найдено на поверхности воды, умер от утопления.

При этом результаты вскрытия самого Линча и его 18-летней дочери Ханны были "менее однозначными", сообщил судмедэксперт. Он отметил, что на телах не было физических травм, но окончательные выводы о причине смерти можно будет сделать после получения результатов токсикологических тестов.

После крушения яхты выжили жена Линча Анджела Бакарес и еще 14 человек, включая 9 членов экипажа и годовалого ребенка. Капитан судна Джеймс Катфилд, вахтенный матрос и механик судна находятся под следствием по подозрению в непредумышленных убийствах и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, приведших к крушению яхты по неосторожности. Несмотря на продолжающееся расследование, всем выжившим разрешили покинуть Италию.

Морвилло представлял Линча в суде этим летом, когда тот был оправдан в деле о мошенничестве, связанном с поглощением Hewlett Packard его компании-разработчика программного обеспечения Autonomy. Блумер на этом судебном процессе выступал свидетелем защиты.

По "трагическому совпадению", деловой партнер Линча и экс-директор Darktrace Стивен Чемберлен, который также проходил ответчиком по делу о мошенничестве в США, умер в тот же день, когда затонула яхта Bayesian. За два дня до крушения яхты его сбила машина во время пробежки.

Во время допроса капитан судна рассказал, что Линч знал о случившемся и собирался прервать круиз и навестить своего партнера, но не успел этого сделать. Чемберлен умер в больнице всего через несколько часов после того, как затонула яхта Линча. По словам адвокат Чемберлена, Линч не мог знать о смерти своего партнера, а Чемберлен был в коме, поэтому не мог знать о кораблекрушении.

Итальянский прокурор Амброджо Картозио заявил, что никаких личных вещей, включая компьютеры, драгоценности или жесткие диски Линча на судне не обнаружили. Но бортовые жесткие диски и камеры видеонаблюдения, подключенные к навигационной системе яхты, были переданы следователям, чтобы помочь выяснить, почему суперяхта со всеми возможными системами безопасности затонула всего за 16 минут после начала внезапного, но совершенно обычного шторма.

После того как водолазы завершат обследование затонувшей яхты на этой неделе, они дадут рекомендации, каким способом поднять 473-тонное судно, чтобы избежать утечки 18 000 литров топлива и уберечь от похищения сверхсекретные разведданные, которые все еще могут находиться на борту.

Напомним, итальянская прокуратура расследует действия трех членов экипажа яхты британского технологического магната Майка Линча в связи с затоплением судна во время шторма у берегов Сицилии.

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