Загадочное убийство младенца в 1987 году: полиция спустя 37 лет задержала подозреваемую

В США задержали женщину, которая может быть причастна к убийству младенца, тело которого нашли на свалке в 1987 году.

Об этом пишет CNN.

Следователи арестовали 55-летнюю женщину в Северной Каролине в связи со смертью новорожденной девочки, найденной на свалке в Калифорнии 37 лет назад.

Благодаря тестированию ДНК детективы установили, что матерью ребенка является Мелисса Джин Аллен Авила. Именно ее обвиняют в убийстве девочки.

Новорожденная была найдена мертвой в мусорном контейнере в Риверсайде 13 октября 1987 года мужчиной, который искал вторсырье.

Следователи отдела убийств не смогли идентифицировать подозреваемого, и дело оставалось нераскрытым почти 40 лет. В 2020 году новый отдел расследований убийств департамента снова открыл дело.

Полиция сообщила, что работала с компанией, занимающейся тестированием ДНК, при финансовой поддержке некоммерческой организации, оказывающей финансовую помощь следственным органам и семьям, чтобы помочь раскрыть незавершенные дела посредством "передовых решений для анализа ДНК и судебно-медицинской генеалогии". Именно благодаря этому удалось найти родственников младенца.

На момент смерти ребенка подозреваемой было 19 лет. По словам полиции, не было никаких доказательств того, что отец ребенка имел какую-либо связь с делом. Женщину будут судить в сентябре.

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