Загадочное убийство украинки в Германии: все, что известно об исчезновении семьи беженок

Пока неизвестно, что и почему произошло с гражданками Украины.

В Германии нашли убитую украинскую беженку, которой было всего 27 лет. Полиция объявила в розыск ее дочь, родившуюся 5 недель назад, и 51-летнюю мать.

Все, что известно о жутком инциденте, рассказываем в материале ТСН.ua.

На берегу реки нашли тело украинки

Накануне в Германии загадочно исчезли украинские беженцы. После нескольких суток поиска возле города Гоккенгайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг на дамбе реки Рейн местный житель обнаружил тело неизвестной женщины. Следствие установило личность погибшей – это 27-летняя украинка.

Девушка, ее мать и новорожденная дочь без вести пропали еще 4 марта. Известно, что семья уехала за границу из-за полномасштабной войны и жила в центре для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Вскрытие установило, что украинка погибла в результате насильственных действий. Правоохранители полагают, что она находилась вместе со своей матерью и месячной дочерью. Их объявили в розыск.

Ребенка обнаружили живым

Как написало издание Bild, младенец был найден живым. Об этом сообщило главное управление полиции Мангейма.

Девочка, которой было всего несколько недель, находилась на попечении 43-летней женщины и 44-летнего мужчины. Их арестовали. Именно эти люди подозреваются в убийстве женщины. В четверг они предстали перед судьей, а затем были доставлены в исправительные учреждения. Ранее сообщалось, что арестованы двое мужчин.

Согласно сообщению, ребенок оказался целым и невредимым, впрочем его все равно доставили в больницу как меру пресечения. Анализ ДНК показал, что малыши являются дочерью убитой украинки. Сейчас девочка находится на попечении управления по делам молодежи.

Общественность призывают помочь следствию

По словам журналистки ТСН Натальи Фибриг из Германии, полиция обнародовала имя и дату рождения матери убитой гражданки Украины. Это – Марина Стиценко, родившаяся 25 февраля 1973 года. Именно ее правоохранители считают главным свидетелем преступления. Сейчас дело расследуют полсотни правоохранителей, получивших около 50 показаний.

"Специальная комиссия Рампе (название места, где было обнаружено тело на пандусе НАТО) разыскивала ребенка и мать женщины с момента обнаружения тела. Поиски 51-летней матери продолжаются", — говорится в сообщении Bild.

Полиция обращается к населению с просьбой о помощи. Свидетелей, которые могут предоставить информацию о местонахождении женщины или видели ее, просят позвонить в горячую линию уголовного розыска по телефону 0621/174-4444 или в любой другой отдел полиции.

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