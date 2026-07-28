Загадочное убийство в Польше: спустя 30 лет после трагедии арестовали подозреваемого, жертву до сих пор не опознали

В Польше расследуют загадочное убийство, произошедшее более 30 лет назад / © inpoland

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В Польше задержали 50-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству, произошедшему 30 лет назад, в 1994 году.

Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

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Мужчина 30 лет назад мог убить неизвестного

Следователи из Лодзинского воеводства задержали 50-летнего мужчину, который, вероятно, причастен к убийству, совершенному 30 лет назад.

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28 июля Управление воеводской полиции в Лодзи сообщило, что благодаря сотрудничеству с окружной прокуратурой в Серадзе удалось добиться прорыва в деле об убийстве 1994 года.

«Это результат многомесячного анализа доказательств и применения современных генетических исследований», — сообщили правоохранители.

Согласно информации, предоставленной полицией в связи с этим делом, 23 июля был задержан 50-летний житель Бродницкого уезда.

Как следует из выводов полиции, мужчина может быть причастен к убийству неизвестного, тело которого было найдено в январе 1994 года на территории лесного массива вблизи Серадза. Тело было частично прикрыто землей и лесной подстилкой, сомнений в том, что произошло убийство, не было.

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В декабре 2023 года были повторно проанализированы материалы дела и собранные доказательства.

«Прежде всего прокурор поручил установить ДНК-профиль убитого мужчины и провести осмотр его одежды, которая была изъята и хранилась в хранилище вещественных доказательств», — говорится в сообщении.

С нее был взят генетический материал для исследований, что позволило задержать 50-летнего мужчину. В ходе расследования было установлено, что задержанный мужчина мог совершить убийство в возрасте 17 лет.

«С учетом возраста на момент совершения преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или 25 лет лишения свободы. В прошлом подозреваемый уже неоднократно был осужден за жестокие преступления против жизни и здоровья, а также против имущества, и отбывал многолетние сроки лишения свободы», — сообщила полиция города Лодзь.

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25 июля 2026 года Районный суд в Серадзе по ходатайству Окружной прокуратуры в Серадзе применил к 50-летнему мужчине меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Полиция не установила личность жертвы

Эксперты из Института судебных экспертиз в Кракове по заказу прокуратуры также провели реконструкцию внешности лица умершего при жизни.

Это было сделано на основе черепа, переданного для исследования, «с учетом фенотипических признаков, полученных в ходе анализа ДНК, то есть внешних признаков, основанных на генетическом коде, закодированном в ДНК». Воссозданный облик лица впервые появился в СМИ в апреле 2026 года.

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