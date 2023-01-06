Загадочное убийство в США: найдена мертвой семья из 8 человек

Семью из восьми человек, в том числе пятерых детей, нашли застреленными в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта. Чиновники не разглашают мотив убийства.

Об этом пишет Би-би-си.

Полиция обнаружила тела, когда проводила проверку благосостояния квартиры. Представитель местных властей Роб Дотсон сказал, что город с населением около 8 000 человек шокирован трагедией.

"Наше сообщество в это время чувствует боль. Они чувствуют потерю, они чувствуют боль и у них много вопросов", — сказал Дотсон в видеообращении.

Он добавил, что семья хорошо известна в городе и впоследствии полиция обнародует дополнительную информацию о расследовании.

Энох-Сити — небольшой сельскохозяйственный городок в юго-западной части штата, примерно в 245 милях (394 км) к югу от Солт-Лейк-Сити.

Напомним, во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.

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