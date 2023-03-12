Загадочные отравления девушек "неизвестными газами": полиция Ирана задержала более 100 подозреваемых

В марте десятки школьниц из 30 городов 10 иранских провинций были госпитализированы из-за отравления "неизвестными газами".

Полиция Ирана арестовала более 100 человек, подозреваемых в причастности к отравлению сотен школьниц по всей стране.

Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA.

В министерстве внутренних дел Ирана заявили, что в рамках следствия об отравлении сотен школьниц более 100 подозреваемых были "идентифицированы и арестованы" во многих городах страны, в том числе в столице Тегеране.

"Предварительные результаты расследования показывают, что некоторые из этих людей из баловства или авантюризма, с целью закрытия классов и под влиянием созданной психологической атмосферы, приняли такие меры, как использование безвредных веществ", — говорится в заявлении.

Напомним, в Иране прокатилась очередная волна отравления неизвестным газом. В медицинские учреждения попали сотни девушек, у всех были одинаковые симптомы: проблемы с дыханием, головные боли и головокружение.

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