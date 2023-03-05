Загадочные отравления "неизвестными газами": сотни девушек госпитализированы с одинаковыми симптомами

Опасаются, что религиозные группы нацеливаются на девушек, чтобы не допустить их в школу.

Очередная волна отравления неизвестным газом прокатилась по Ирану. Десятки школьниц из 30 городов 10 иранских провинций были госпитализированы 4 марта.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные информационные агентства Tasnim и Mehr.

За последние недели в медицинские учреждения попали сотни девушек. У всех были одинаковые симптомы: проблемы с дыханием, головные боли и головокружение.

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В социальных сетях сообщалось, что некоторые страдали рвотой, а также почувствовали жжение и паралич в ногах. Есть мнения, что загадочные отравления являются якобы умышленным актом религиозных групп, выступающих против женского образования.

Полуофициальное агентство Tasnim сообщило, что в субботу, 4 марта, по меньшей мере 30 учеников школы в Урмии, расположенной на северо-западе страны, находились под наблюдением врачей, а это означает, что волна отравления распространяется на все меньшие и меньшие центры.

Мортеза Хатами из парламентского комитета здравоохранения сообщила, что школьницы отравились несколькими видами газов. По ее словам, общее состояние здоровья детей считается хорошим.

Мать одной 15-летней жертвы рассказала Financial Times, что она приехала в школу своей дочери и увидела врачей, которые лечили больных учеников в скорой помощи, а другие лежали на улице в ожидании срочной медицинской помощи.

За последние три месяца в Иране зафиксировано несколько сотен случаев отравления школьниц неизвестным газом. Они якобы произошли в десятках школ, особенно в священном городе Кум, где 30 ноября произошел первый случай группового отравления.

Это привело к протестам перед школами и отделами образования в нескольких городах, включая Тегеран. Поговаривали, что якобы за отравлением стоят религиозные круги, которые хотели бы помешать обучению девочек. Эту концепцию упомянул местный чиновник министерства здравоохранения.

Напомним, в сентябре прошлого года в реанимации Тегерана скончалась 22-летняя Махса Амини. За два дня до того ее арестовали сотрудники полиции морали — за то, что из-под хиджаба виднелись волосы. После этого в Иране вспыхнули многотысячные акции протеста – женщины демонстративно срывали с себя хиджабы и публично сжигали их, отрезали себе волосы.

В октябре силовики в Иране убили еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню во время рейда в ее школу.