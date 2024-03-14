Загадочные смерти охватили "Лукойл": в рабочем кабинете нашли мертвым пятого топ-менеджера компании

По данным российских пабликов, Робертус покончил с собой в рабочем кабинете.
В среду, 13 марта, скончался еще один топменеджер российского нефтяного гиганта "Лукойла ". В возрасте 53 лет совершил самоубийство вице-президент Виталий Робертус.
Об этом пишутся российские телеграммы-каналы.
Baza пишет, что Робертус покончил с собой в рабочем кабинете на Сретенском бульваре.
"Незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы, после чего ушел в свой кабинет. Оттуда не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и скончался от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет", — написал паблик.
Некоторые паблики пишут, что российский топ-менеджер повесился в рабочем кабинете. По данным пабликов, это пятая смерть.
О смерти 53-летнего топ-менеджера в компании заявили 12 марта, однако не уточнили причину.
Напомним, российский миллиардер скончался во время сеанса с шаманами.
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