Загадочные смерти российских топ-менеджеров: в Москве обнаружили мертвым директора дочерней компании «Росатома»

Александр Тюнин / © УНН

В Москве найден мертвым генеральный директор компании «НПК „Химпроминжиниринг“ Александр Тюнин.

Предварительно рассматривается версия самоубийства, сообщают российские СМИ.

Тело Тюнина обнаружили возле его автомобиля недалеко от леса. Рядом лежало охотничье ружье и записка, в которой руководитель упоминал о депрессии. По информации Baza, инцидент произошел в поселке Кокошкино на западе Москвы.

Стало известно, что в предсмертной записке Тюнина говорилось о том, что он больше не мог бороться с депрессией, которая длилась уже пятый год и становилась все тяжелее. Ему было 50 лет.

«Химпроминжиниринг» — научно-производственная компания в составе «Росатома», специализирующаяся на разработке и выпуске углеродных композитов для авиации, энергетики и промышленности. Тюнин возглавил компанию в апреле 2016 года. Позже она вошла в дивизион «Перспективные материалы и технологии» под брендом Umatex, который в феврале 2023 года попал под санкции США.

Напомним, Тюнин стал уже двадцатым топ-менеджером, который погиб при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. В начале сентября под Калининградом нашли мертвым гендиректора компании «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына: его обезглавленное тело обнаружили под мостом с закрепленным буксировочным тросом.

В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и основного акционера строительной группы «Самолет». Причины их смерти остаются неизвестными.

Пик загадочных смертей пришелся на 2022 год. Тогда были найдены тела руководителя транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваеваи экс-топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. Кроме того, Равиль Маганов, председатель совета директоров «Лукойла», погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента. Его преемник, Владимир Некрасов, умер через год от «острой сердечной недостаточности».

В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, и Игоря Шкурко, заместителя председателя «Якутскэнерго». В 2024 году в своем кабинете повесился вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус, а в 2025 году выпал с балкона вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.