Загадочные смерти: в Польше отца и его 3-летнюю дочь нашли мертвыми возле авто

Вблизи города Билгорай Люблинского воеводства Польши 4 января нашли мертвыми 37-летнего отца и его 3-летнюю дочь.

Об этом пишет wprost.pl.

Известно, что отец и дочь с утра уехали из дома и не вернулись. Родные пропавших обратились в полицию и уже через несколько часов взрослого и ребенка нашли на дороге вблизи леса. Их тела были у автомобиля, на котором ехал мужчина.

"По сообщениям родственников, отец с дочерью около 10:00 уехал с места жительства на автомобиле, не вернулся и на связь с родными не выходил. Было сразу начаты поиски. К поискам привлекли полицейских, пожарных, которые имели дрон с тепловизором и квадроциклы", — говорит представитель полиции в Люблине Йоанна Климек.

О причинах загадочных смертей отца и дочери не сообщают. В полиции добавили, что у них не было сообщений о насилии в семье. Родным покойных оказали психологическую помощь.

Напомним, в Познани, что в Польше, судят 52-летнюю Светлану П., которой инкриминируют пытки пяти детей. Ее обвинили в том, что она пытала малышей и продавала детей педофилам.

Читайте также: