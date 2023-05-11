Загадочные убийства женщин в ЕС: полиция уже десятки лет не может идентифицировать 22 жертвы (фото)

Интерпол надеется, что публикация этого списка жертв с деталями о них поможет вызвать воспоминания у людей, и они смогут предоставить любую информацию о женщинах.

Полиция трех стран Европы призывает помочь установить личности 22 неизвестных убитых женщин, чьи тела были найдены в Нидерландах, Бельгии и Германии в период с 1976 по 2019 год.

Об этом сообщает BBC.

Это первый случай, когда Интерпол обнародовал список убитых и ищет информацию о неопознанных телах. Интерпол пошел на такой шаг после нераскрытого убийства женщины в Амстердаме, тело которой в 1999 году нашли в реке в мусорном контейнере. У женщины были огнестрельные ранения головы и груди.

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Когда все усилия нидерландской полиции оказались безуспешными, там связалась с коллегами из соседних Германии и Бельгии. Тогда правоохранители узнала о еще многих убийствах женщин, которых до сих пор не идентифицировали.

Три страны составили список из нераскрытых 22 дел и попросили Интерпол опубликовать подробности. Полиция Бельгии сообщила о семи случаях, Германии – о шести, а Нидерландов – о девяти.

Большинство погибших женщин было в возрасте от 15 до 30 лет. По словам правоохранителей, не имея имен жертв и убивших их, трудно установить точные обстоятельства гибели.

Полный размещенный на сайте Интерпола список содержит информацию о погибших женщинах и фото предметов, которые могут помочь с идентификацией: одежда, украшения и татуировки. В отдельных случаях есть новые реконструкции лица и информация о делах.

В Нидерландах почти все погибшие неизвестные женщины были убиты. В то же время неидентифицированные мужчины умерли при разных обстоятельствах.

Как отметила координатор отдела ДНК Интерпола, доктор Сьюзан Гитчин, женщины "непропорционально страдают от насилия из-за своего пола, в частности от домашнего насилия, сексуального насилия и торговли людьми".

Жертва номер один

Обнаруженное в Амстердаме в контейнере для мусора тело женщины сейчас похоронено на кладбище в центре города. Могила расположена в зоне для тех, чьи имена неизвестны.

Тело женщины более 20 лет назад нашел местный житель Ян Мейер, когда на своей лодке отправился забрать мусорный контейнер, замеченный соседом в реке. Когда часть контейнера вынырнула из-под воды, мужчина почувствовал ужасный запах, напоминавший вонь гнилой туши убитой овцы. Контейнер был забит гвоздями, так что Мейер довез его до берега и вызвал полицию.

Ян Мейер нашел тело женщины в мусорном контейнере более 20 лет назад

Открыв контейнер, полицейские обнаружили сложенные на слое бетона пакеты со стиральным порошком. Когда контейнер перевернули вверх дном, из него выпало тело человека, у которого частично была забетонирована одна из рук. Сразу невозможно было определить, мужчина это или женщина.

Проведенное первое расследование установило, что это была женщина в возрасте около 20 лет, которая имела частично западноевропейское, частично азиатское происхождение. Свежие судебно-медицинские исследования сузили место происхождения жертвы к Нидерландам, Германии, Люксембургу или Бельгии.

Через несколько недель после этого полиция опубликовала данные о размере одежды и обуви женщины и о том, во что она была одета. Однако установить личность погибшей так и не удалось.

Теперь Интерпол в рамках операции "Идентифицируй меня" опубликовал детали о том, что было найдено вместе с телом. Так, на правом запястье женщины были часы золотистого цвета, а в контейнере также обнаружили сумку цвета змеиной кожи. Там же нашли мужскую одежду, которая могла принадлежать убийце: пиджак с вшитым красным круглым символом.

Правоохранители не допросили и не арестовали ни одного подозреваемого по делу. А начальный шквал интереса в медиа вскоре стих. Однако тем, кто присутствовал в день обнаружения тела, было не так-то легко забыть женщину без имени. Люди до сих пор думают, кем она была, и кто может скучать по ней.

"У всех был кто-то, кто скучал по ним"

Опознание мертвых стало специализацией нидерландской детектива Карины ван Левен после посещения могилы этой неизвестной женщины в 2007 году. С тех пор расследователь идентифицировал 41 человека, умершего по разным причинам.

Ван Левен отметила, что все идентифицированные тела имели одну общую черту: "Независимо от того, сколько времени понадобилось, чтобы их идентифицировать, у всех из них был кто-то скучавший по ним".

"Даже если прошло 25 лет, люди радуются, что имеют что-то, что можно похоронить и отдать честь", – добавила детектив.

Детектив Карина ван Левен хочет вернуть убитым женщинам их имена

Операция "Идентифицируй меня"

В операции "Идентифицируй меня" фигурирует также найденная в Бельгии погибшая женщина. На ее теле была татуировка с изображением черного цветка с зелеными листьями и надписью "R'NICK" под ним.

Умершую женщину нашли в 1992 году в реке Антверпена. Полиция тогда заявила, что жертва была жестоко убита, однако ее имя так и не удалось установить.

Татуировки на теле убитой в Бельгии женщины/Фото: полиция Бельгии

В Германии в 2002 году в парусном клубе города Бремен нашли тело женщины, завернутое в ковер и обвязанное веревкой.

Интерпол надеется, что публикация этого списка жертв поможет вызвать воспоминания у людей и поощрит их предоставить любую информацию о женщинах.

"Возможно, они узнают серьгу или определенный предмет одежды, которую нашли на неузнанной женщине", – сказала Гитчин.

В некоторых из 22 случаев полиция использовала недоступные на момент обнаружения тел технологии, чтобы повысить шансы на их идентификацию. Так, судмедэксперт из Шотландии доктор Кристофер Ринн создал новую реконструкцию лица найденной в Амстердаме женщины. По словам доктора, он видел оригинальные посмертные фото женщины, когда был студентом, и эти снимки запечатлелись в его памяти.

Первоначальная реконструкция лица жертвы в Амстердам и созданное с помощью новейших технологий изображение/Фото: полиция Нидерландов

Ван Левен говорит, что она хотела бы раскрыть это дело, найти преступника и вернуть женщину ее семье.

"Ты человек, у тебя есть имя, у тебя история, и эту историю надо рассказывать до конца, даже если конец трагичен и ужасен", — подчеркнула детектив.

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