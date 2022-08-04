"Загадочный маршрут" Ил-76: стало известно, почему накануне в Беларусь прилетало российское судно (фото)

В Беларуси вечером 3 августа было замечено движение российского военного самолета Ил-76 ВКС РФ.

Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ вечером 3 августа вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении, а затем отправился в Минск.

Об этом пишет "Белорусский Гаюн".

По информации наблюдателей, борт доставил участников конкурса "Уверенный прием" (среди связных). Он проходит в рамках Армянских международных игр – 2022 в Беларуси.

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Известно, что на аэродром в Мачулищи прибыли представители России, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали.

Организатором этих ежегодных игр является Россия. Армейские международные игры проходят в нескольких странах. Известно, что в этом году большая мера продлится с 13 по 27 августа.

Напомним, на полигонах Беларуси несколько дней продолжаются усиленные тренировки и участились обучение высадке десанта.

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