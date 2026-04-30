Загадочный НЛО в форме "гантели" 45 минут кружил в небе

НЛО в Южной Калифорнии

Реклама

В Южной Калифорнии (США) четверо туристов стали свидетелями появления таинственного летательного аппарата в форме гантели или буквы H, который медленно и хаотично пролетал вблизи горы Райан в Национальном парке Джошуа-Три.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Событие произошло 14 октября 2023 года, во время солнечного затмения, за которым наблюдали туристы.

Реклама

Изображения летательного аппарата были недавно опубликованы на сайте safeaerospace.org, который создала некоммерческая группа, специализирующаяся на безопасности в аэрокосмической отрасли и национальной безопасности.

В комментарии к фото утверждается, что НЛО изготовлено из материала, имеющего высокую отражательную способность, и описывается как серебро.

Скептики предположили, что это мог быть воздушный змей в форме коробки или сбежавший воздушный шарик в форме буквы H.

Однако, туристы подсчитали, что летательный аппарат был размером с автомобиль или небольшой самолет, что сделало бы объект значительно больше типичного воздушного змея и воздушного шара.

Реклама

Две большие панели с каждого конца придавали ему форму, напоминающую истребитель TIE из фильмов «Звездные войны».

Интересно, что НЛО наблюдали на расстоянии всего нескольких километров от Центра боевых действий Воздушных сил морской пехоты (MCAGCC) в Твентинайн-Палмс, примерно в 200 км к востоку от Лос-Анджелеса.

Наблюдение также произошло примерно в 185 км от авиабазы Эдвардс, крупнейшего в мире аэродрома, который является испытательным полигоном для экспериментальных самолетов и прототипов еще с 1940-х годов.

Фактически, база является домом для 412-го испытательного крыла и испытательного центра ВВС США, главным местом службы для проведения исследовательских летных испытаний новых технологий.

Реклама

Издание обратилось в Пентагон за комментарием относительно наблюдения и чтобы узнать, проводили ли военные испытания в этом районе во время солнечного затмения 2023 года.

Напомним, в феврале этого года президент США Дональд Трамп поручил федеральным агентствам, включая Пентагон, начать идентификацию и обнародование файлов, связанных с НЛО.

Недавно Белый дом зарегистрировал домен «aliens.gov» (пришельцы), что вызвало новые предположения относительно долгожданного раскрытия информации об НЛО.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что он «одержим» неопознанными летающими объектами (НЛО), и пообещал раскрыть тайну, прежде чем покинуть пост.

Реклама

Новости партнеров