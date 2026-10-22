Загадочный вирус Шамонда впервые убил человека: что известно о новой опасности

Смерть от вируса Шамонда во Франции зафиксировали в октябре

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Во Франции зафиксировали необычный случай: вирус Шамонда, который десятилетиями обнаруживали преимущественно у животных, впервые зафиксировали у человека. Пациент скончался в начале октября в больнице Hospices Civils de Lyon. Перед заражением у него уже были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе тяжелый иммунодефицит.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Франции.

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Как человек мог заразиться вирусом Шамонда

По предварительной версии французских специалистов, заражение могло произойти из-за укуса мелкой кровососущей мошки рода Culicoides. Предполагается, что это произошло на востоке Франции — в регионе, где вирус циркулировал среди животных весной и летом 2026 года.

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Мошки этого рода переносят вирусы между животными. Ранее считалось, что вирус Шамонда не способен заражать людей, поэтому выявленный случай стал неожиданностью для специалистов.

Французское ведомство отметило, что неврологические осложнения, наблюдавшиеся у пациента перед смертью, очень вероятно были связаны с инфекцией. В то же время, обстоятельства заражения и его связь с течением основного заболевания продолжают исследовать.

Что такое вирус Шамонда

Вирус Шамонда принадлежит к группе орто-бунявирусов и впервые обнаружен в Нигерии в середине 1960-х годов. В последующие десятилетия его периодически находили у животных в Африке, а также в Японии.

В Европу вирус добрался летом 2026 года. Его обнаруживали в хозяйствах Германии, Швейцарии и Франции, а затем и в других европейских странах. Основными хозяевами вируса среди животных считают крупный рогатый скот.

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Зараженные коровы могут иметь повышенную температуру, диарею, вялость и понижение надоев. У беременных животных также возможны выкидыши и врожденные пороки у потомства. В то же время в большинстве случаев острые симптомы у скота проходят, а влияние вируса на здоровье животных и дальше изучают.

Вирус также обнаруживали у овец, коз, альпак и лошадей. У некоторых лошадей фиксировали неврологические симптомы, однако специалисты еще исследуют, как непосредственно инфекция связана с такими проявлениями.

Опасен ли вирус для людей

Французские органы власти отмечают, что пока не установили риска для здоровья населения в целом. Случай называют исключительным, ведь у пациента был тяжелый иммунодефицит, который мог сделать его особенно уязвимым к инфекции.

В то же время, этот случай требует дальнейшего изучения. Специалистам предстоит выяснить, при каких условиях вирус смог инфицировать человека, имел ли значение состояние его иммунной системы и насколько вероятны подобные случаи в будущем.

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Пока нет оснований утверждать, что вирус Шамонда начал массово заражать людей или он передается от человека к человеку. Первый документированный случай изменяет предварительные представления о вирусе, но сам по себе не свидетельствует о начале эпидемии.

Опасные вирусы: за какими вспышками следят медики

В Нигерии подтвердили случай заражения вирусом Эбола разновидности Бундибуджио у прибывшей из Уганды женщины. Медики уже установили 44 человека, которые могли контактировать с пациенткой и взяли их под наблюдение. Эбола в Нигерии стала поводом к усилению инфекционного контроля, хотя международные ограничения на путешествия ВОЗ пока не рекомендуют.

Ранее новые случаи Эболы фиксировали и в Кении, где среди инфицированных оказались медицинские работники, которые ухаживали за первым пациентом. Власти устанавливали контакты больных и усиливали контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Заражение Эболой в Кении показало, насколько важны быстрое выявление случаев и наблюдение за контактными лицами.

В Украине также регистрировали случаи заболевания, передаваемого через укусы кровососущих насекомых. За первое полугодие 2026 года в Сумской и Полтавской областях было обнаружено два случая лихорадки Западного Нила. Случаи лихорадки Западного Нила напоминают, что переносчики вирусов могут представлять угрозу для людей, хотя риски и пути передачи различных инфекций существенно отличаются.

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