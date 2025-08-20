В Польше мог упасть российский «Шахед» — Rzeczpospolita

В Польше расследуют загадочный взрыв / © inpoland

Реклама

В Польше в селе Осины Люблинского воеводства прогремел громкий взрыв. Министр национальной обороны Польши заявил, что сейчас расследуются три сценария: военный беспилотник, беспилотник контрабанды или акт саботажа.

Издание Rzeczpospolita заявило, что по их информации, это мог быть российский «Шахед».

Местный полицейский Марцин Йозвик в разговоре с TVN24 сообщил, что правоохранители получили сообщение о взрыве в 2:22 ночи в селе Осины. Полицейские нашли на месте подгоревшие металлические и пластиковые обломки.

Реклама

Поляки устанавливают, что это был за загадочный предмет. Известно также, что взрыв был настолько сильным, что в трех соседних домах вылетели стекла из окон. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас полиция охраняет разбросанные элементы и территорию. На месте, как сообщил старший сержант Марцин Йозвик, территория выжжена, но нет кратера от удара. Как сообщил Зенон Писевич, командир Государственной пожарной охраны в Лукове, не было необходимости проводить тушение.

В Сети также опубликовали момент взрыва.

Как сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, «после проведения предварительного анализа записей радиолокационных систем, прошлой ночью не было зафиксировано нарушения польского воздушного пространства ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси».

Реклама

«По предварительному анализу, радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства, что не означает, что мы не будем проверять событие в этом направлении. Это одна из гипотез. Дроны — это небольшие объекты, потому что, скорее всего, мы говорим о дроне, который разбился. Сейчас он не имеет признаков, которые бы сразу свидетельствовали о военном характере, — сказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Из неофициальной информации, которую получила газета Rzeczpospolita, следует, что объектом, который взорвался в Осинах, мог быть иранский беспилотный аппарат типа Shahed 131 или 136 (в российской терминологии Герань-1 и Герань-2). В 2023 году Россия начала производство Shahed 136 с использованием собственных электронных компонентов», — говорится в материале издания.

Напомним, в Польше, а именно селе Осины Люблинского воеводства, граничащего с Украиной, произошел взрыв неизвестного предмета. Инцидент обошелся без пострадавших, однако повредил жилые и хозяйственные постройки.