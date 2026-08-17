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Загадочный звонок в службу 911: стали известны новые подробности смерти Хайден Панеттьери
Официальная причина смерти актрисы Хайден Панеттьери будет установлена после проведения экспертизы.
Хайден Панеттьери была найдена без сознания в доме в Южной Каролине её другом. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи выехали на вызов по поводу человека с «остановкой сердца» и «женщины, не реагировавшей на внешние раздражители».
Об этом сообщает TMZ.
Смерть Хайден Панеттьери: новые подробности трагедии
Как сообщают источники издания в правоохранительных органах, друг Хайден позвонил в службу 911 в 13:51 в воскресенье, чтобы сообщить, что актриса не реагирует на внешние раздражители и находится в состоянии остановки сердца в своём доме в Гринвилле, штат Южная Каролина.
TMZ получило аудиозапись разговора в диспетчерской, в ходе которого спасатели направляли медиков на место происшествия для проведения сердечно-легочной реанимации человеку, пережившему «передозировку».
Пока неизвестно, был ли именно Брайан Хикерсон, с которым Хайден то расставалась, то снова сходилась, тем, кто позвонил.
Как сообщили, полицейские и сотрудники службы экстренной медицинской помощи города Гринвилл оперативно отреагировали на вызов, а парамедики попытались реанимировать Хайден, применив «расширенные меры по поддержанию сердечной деятельности».
Как сообщили, парамедики также проводили Гайден непрямой массаж сердца, но ничто не смогло вернуть её к жизни, и в 14:32 она была признана умершей.
Полиция заявляет, что на начальном этапе признаков преступления обнаружено не было, а обстоятельства смерти Хайден не выглядели подозрительными. В понедельник коронер округа Гринвилл проведет вскрытие, чтобы установить причину и обстоятельства смерти.
Что известно о смерти Хайден Панеттьери
В воскресенье, 16 августа, в Южной Каролине (США) поступил вызов правоохранительных органов в один из домов. Звонок поступил около 13:50, сообщили в полицейском департаменте Гринвилла
Кроме того, американская актриса была бывшей невестой известного украинского боксёра Владимира Кличко и является матерью его дочери.
Кроме того, Хайден Панеттьери в свое время принимала участие в Революции достоинства, где поддерживала украинский народ. А во время полномасштабной войны она основала свой фонд, чтобы помочь украинцам.