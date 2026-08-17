ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
221
Время на прочтение
2 мин

Загадочный звонок в службу 911: стали известны новые подробности смерти Хайден Панеттьери

Официальная причина смерти актрисы Хайден Панеттьери будет установлена после проведения экспертизы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Хайден Панеттьери была найдена без сознания в доме в Южной Каролине её другом. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи выехали на вызов по поводу человека с «остановкой сердца» и «женщины, не реагировавшей на внешние раздражители».

Об этом сообщает TMZ.

Смерть Хайден Панеттьери: новые подробности трагедии

Как сообщают источники издания в правоохранительных органах, друг Хайден позвонил в службу 911 в 13:51 в воскресенье, чтобы сообщить, что актриса не реагирует на внешние раздражители и находится в состоянии остановки сердца в своём доме в Гринвилле, штат Южная Каролина.

TMZ получило аудиозапись разговора в диспетчерской, в ходе которого спасатели направляли медиков на место происшествия для проведения сердечно-легочной реанимации человеку, пережившему «передозировку».

Пока неизвестно, был ли именно Брайан Хикерсон, с которым Хайден то расставалась, то снова сходилась, тем, кто позвонил.

Как сообщили, полицейские и сотрудники службы экстренной медицинской помощи города Гринвилл оперативно отреагировали на вызов, а парамедики попытались реанимировать Хайден, применив «расширенные меры по поддержанию сердечной деятельности».

Как сообщили, парамедики также проводили Гайден непрямой массаж сердца, но ничто не смогло вернуть её к жизни, и в 14:32 она была признана умершей.

Полиция заявляет, что на начальном этапе признаков преступления обнаружено не было, а обстоятельства смерти Хайден не выглядели подозрительными. В понедельник коронер округа Гринвилл проведет вскрытие, чтобы установить причину и обстоятельства смерти.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

В воскресенье, 16 августа, в Южной Каролине (США) поступил вызов правоохранительных органов в один из домов. Звонок поступил около 13:50, сообщили в полицейском департаменте Гринвилла

Кроме того, американская актриса была бывшей невестой известного украинского боксёра Владимира Кличко и является матерью его дочери.

Кроме того, Хайден Панеттьери в свое время принимала участие в Революции достоинства, где поддерживала украинский народ. А во время полномасштабной войны она основала свой фонд, чтобы помочь украинцам.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie