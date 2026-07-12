Загнали себя в ловушку: оккупанты придумали новый тайник для остатков "теневого флота"

Россия пытается скрыть свой «теневой флот» в реках / © из соцсетей

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После масштабной кампании Сил беспилотных систем ВСУ по уничтожению российского «теневого флота» оккупанты начали прятать свои небольшие нефтяные танкеры в русле реки Дон. Суда, ранее свободно совершавшие рейсы в акватории Азовского моря, теперь скрываются во внутренних водах, чтобы избежать украинских ударов.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Укрытие, которое может стать ловушкой

Аналитики приводят в пример 62-метровый российский нефтеналивной танкер Midel, который недавно зафиксировали именно в речных водах. Однако эксперты разведки подчеркивают, что такая тактика спасения судов может оказаться абсолютно роковой для россиян.

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Если украинские ударные дроны начнут атаковать эти корабли непосредственно в русле реки, этот тайник мгновенно превратится в ловушку. В таком случае, российские танкерные колонны будут заблокированы и сожжены на воде так же, как это массово происходило с вражеской бронетехникой на автотрассах в начале полномасштабного вторжения.

Украина атакует танкеры РФ — последние новости

Эксперт по безопасности Андрей Клименко пояснил, что после значительных потерь Черноморского флота Россия уже не может надежно прикрывать свои главные экспортные порты в Азовском море. Оккупанты фактически потеряли ресурсы для защиты таких стратегических узлов как Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, через которые проходят огромные потоки нефти, зерна и другой продукции.

За время полномасштабной войны российские военно-морские силы потеряли более 40 кораблей, поэтому остатки флота теперь вынужденно скрываются под прикрытием ПВО вблизи Новороссийска. Пока существует это окно уязвимости, Вооруженные силы Украины продолжают закономерно пользоваться случаем и активно бьют по враждебной логистике.

В ночь на субботу, 11 июля, украинские военные нанесли новые масштабные удары по российским судам и портовой инфраструктуре, что привело к временной остановке судоходства Дон-Азовским каналом. По данным командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, в ту ночь удалось поразить 28 российских плавсредств, среди которых были нефтяные танкеры и сухогрузы.

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В результате этих атак Россия была вынуждена полностью перекрыть движение Керченским проливом, соединяющим Азовское и Черное моря. Оценивая огромные риски срыва экспортных поставок из-за столь жестких ограничений, трейдеры на мировых биржах мгновенно отреагировали поднятием цен на пшеницу.

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