11 января лошадь спит стоя, то скоро начнутся морозы, а если ложится на землю, будет оттепель / Pexels

"Загнали в угол и снайперски расстреляли": в России неизвестные убили табун лошадей с жеребятами

"Загнали в угол и снайперски расстреляли": в России неизвестные убили табун лошадей с жеребятами

Полиция возбудила уголовное дело.

В Алтайском крае России неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами. Погибло более полусотни животных.

Об этом пишут российские СМИ и телеграмм-каналы со ссылки на владельца, который рассказал, что 53 лошади находились на свободном выпасе на поле между двумя деревнями, когда на них напали.

"Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно: под лопатку и под сердце. Это не человек какой-то, зверь! Так даже фашисты не поступали", — рассказал владелец табуна.

По его словам, лошади были на выпасе последний месяц, а он ездил проверять их 2-3 раза в неделю, но в этот раз из-за тумана поездку отложили.

Отмечается, что по приблизительным оценкам, ущерб составил около 5 млн рублей, полиция возбудила уголовное дело.