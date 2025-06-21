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Загорелась и упала: восемь человек погибли из-за аварии воздушного шара
В Бразилии воздушный шар с 21 пассажиром загорелся и разбился. Погибли восемь человек.
В бразильском штате Санта-Катарина загорелся и разбился воздушный шар с 21 человеком на борту.
Трагедия произошла в субботу, 21 июня, сообщает Metropoles.
Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео, где видно, как воздушный шар загорается и падает.
Инцидент произошел во время полета над городом Прайя-Гранде, который находится на юге штата Санта-Катарина. Этот город часто называют столицей каньонов и столицей воздушных шаров.
Предварительные сообщения свидетельствуют, что авария произошла недалеко от местного медицинского учреждения.
Во время падения на борту воздушной находился 21 человек, из 13 удалось выжить, восемь погибли.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь и госпитализирован.
Дело будет разведывать полиция штата.
Ранее, в Турции знали краха два воздушных шара с туристами — погиб один человек, 12 пострадали.
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